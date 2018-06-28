Андрогин хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

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Андрогин хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

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Трудно представить, но несколько лет назад эта сексапильная красотка была обычным парнем из Крыма — Андреем Дорониным

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Андрей решил стать моделью-андрогином и завоевал популярность во Франции и Китае

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Но пять лет назад он ещё раз решил изменить свою жизнь — Андрей стал Анной...

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Курс гормональных препаратов и множество пластических операций сделали его похожим на собственного кумира

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Идеал красоты для Анны — украинская певица Тина Кароль

<p>На фото Тина Кароль. Источник: instagram.com/tina_karol</p>

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

Но у хирурга явно были другие планы, и Анна стала похожа на украинскую певицу — Светлану Лободу

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

<p>На фото Светлана Лобода. Источник: instagram.com/lobodaofficial</p>

Теперь Доронина часто путают с Лободой в общественных местах, но он/она нисколько не обижается

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

Ведь от Лободы сходят с ума не только мужчины, но и женщины

Анна Доронина

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

<p>Фото: instagram.com/annushka_doronina</p>

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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