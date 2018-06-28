Андрогин хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

Трудно представить, но несколько лет назад эта сексапильная красотка была обычным парнем из Крыма — Андреем Дорониным

Андрей решил стать моделью-андрогином и завоевал популярность во Франции и Китае

Но пять лет назад он ещё раз решил изменить свою жизнь — Андрей стал Анной...

Курс гормональных препаратов и множество пластических операций сделали его похожим на собственного кумира

Идеал красоты для Анны — украинская певица Тина Кароль

Но у хирурга явно были другие планы, и Анна стала похожа на украинскую певицу — Светлану Лободу

Теперь Доронина часто путают с Лободой в общественных местах, но он/она нисколько не обижается