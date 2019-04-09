Почему изменяют мужчины? Шокирующие откровения психолога

Причина 1. Отказ от интимной близости
Мужчине нужен секс ежедневно. В браке его может не быть полгода и год. Если страсть уходит из семьи, мужчина ищет на стороне
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Причина 2. Поиск моральной поддержки
Критика, претензии от жены — частая проблема. В таких случаях мужчина через секс ищет у другой женщины поддержку и одобрение
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Причина 3. Демонстрация мужчиной социального статуса
Когда у мужа резко вырастает доход или должность — он начинает подыскивать себе молодых девушек, чтобы продемонстрировать успех
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Причина 4. Культ женской независимости
Женщины должны уметь казаться слабыми. Демонстрация независимости и равенства охлаждают пыл и толкают мужчин к любовницам
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Причина 5.
Позднее материнство женщин становится причиной измен мужчин
Женщины 30–35 лет используют мужчин лишь для зачатия ребёнка. Без душевной близости. Потребительский подход толкает к изменам
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Около 30% мужчин, ушедших к любовницам, возвращаются в семьи
Причина тому чаще невозможность содержать новую семью. Но, выбирая между страстью и привязанностью, мужчина всегда выберет страсть
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Как сохранить брак?
Рецепты просты. Поддерживать страсть в семье. Уважительно относиться друг к другу. Не воспринимать брак как должное — развиваться
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