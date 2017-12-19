Парень приехал на свидание за 1120 км, но его встретил муж девушки (видео)

Пострадавший Лю познакомился с девушкой по имени Дуань в Сети — между парой сразу возникла искра. Лю и Дуань активно переписывались на протяжении некоторого времени, а потом договорились о встрече в её родном городе Фуюань.

Лю пролетел 1120 километров ради свидания с девушкой, но на месте встречи его ждал неожиданный "сюрприз": вместо Дуань пришёл её муж с друзьями. Мужчины поставили Лю к дереву и начали избивать его ремнями.

Жестокое наказание происходило на глазах у огромной толпы, но никто из посторонних людей не спешил помочь донжуану. Вместо этого большинство достали мобильные телефоны и снимали происходящее на видео.

Как сообщает Metro, многие поддержали ревнивца, который узнал о переписке своей жены с другим мужчиной, поэтому осуждать его за наказание не стали. Самой Дуань в кадре замечено не было.