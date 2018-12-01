Девушку-аутиста затравили после того, как её бросил парень, и она не выдержала

Перед смертью 25-летняя британка отправляла матери тревожные сообщения, но родители не успели помочь ей выйти из депрессии.

25-летняя Джейд Тёрнер покончила с собой, не выдержав измены и критики от подписчиков в "Фейсбуке". Девушка работала официанткой в Болтоне (Англия). Несмотря на то что в социальной сети у неё было более двух тысяч друзей, в реальной жизни она испытывала трудности в общении с людьми.

О своём желании свести счёты с жизнью Джейд рассказала матери, после того как узнала об измене бойфренда. Она отправила СМС о том, что парень прислал ей фото, на котором он запечатлён в постели с другой девушкой. "Я люблю тебя, мама. Прости", — говорилось в последних сообщениях.

Родители забили тревогу и попытались связаться с дочерью, но было уже поздно: прибывшим в её квартиру спасателям оставалось лишь констатировать смерть.

В ходе расследования выяснилось, что в 18-летнем возрасте Джейд, и без того страдавшей депрессией, поставили диагноз "аутизм", после чего она окончательно замкнулась в себе. "Фейсбук" стал для неё единственной связью с внешним миром.

В "Фейсбуке" она знакомилась с парнями. Потом она встречалась с некоторыми из них в реальной жизни, но испытывала дискомфорт, потому что считала себя недостаточно привлекательной. А ещё она очень переживала, когда её троллили Лесли Робинсон, мать погибшей

По мнению матери Джейд, разрыв с бойфрендом добил страдавшую от одиночества девушку. "Ничто не могло повлиять на её решение уйти из жизни", — считает Лесли.

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