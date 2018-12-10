Мужа посадили за изнасилование девушки из Tinder, и его жена покончила с собой

Впрочем, осуждённый утверждал, что жертва сама хотела жёсткого секса, а его отношения с женой на тот момент подошли к концу.

Мать троих детей из Чешира покончила с собой через год после того, как её мужа посадили в тюрьму за зверское изнасилование девушки, с которой он познакомился через Tinder. Психологические проблемы начались у 40-летней женщины после того, как её супруга Рика обвинили в том, что он поступил "как животное" по отношению к жертве, с которой занялся жёстким сексом в конце свидания, сообщает Mirror.

В итоге Рика приговорили к семи годам тюремного заключения, но его жена не смогла перенести такого позора. Ровно через год Инка Маккей покончила с собой после того, как отвела сына в школу.

Инка познакомилась со своим будущим мужем во время учёбы в Университете Астон в Бирмингеме. В 2000 году они поженились, и Инка родила троих сыновей. Их брак начал рушиться после того, как Рику пришлось работать вдали от дома, в частности, он помогал с подготовкой к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году, а после поехал в Азербайджан.

В 2015 году у них начались настоящие проблемы. Инка не справлялась, не успевала с работой и всё время была в подавленном состоянии. Несколько раз она приезжала к нему в Лондон, и после этого у неё появились признаки паранойи Мать Инки

В начале 2016 года Рика обвинили в изнасиловании. Тем не менее Инка приняла его обратно при одном условии — они повторят свои брачные клятвы. Но это не спасло их брак, и, когда в 2017 году стало известно, что Рику придётся предстать перед судом, у его жены случился второй срыв. Она не спала несколько дней и начала принимать лекарства.

За день до смерти она стала бояться прикасаться к мусорному баку из-за микробов. Она легла спать днём, но вставала четыре раза. На следующее утро она отвезла одного из сыновей в школу и больше не возвращалась Мать Инки

Жертва Рика рассказала, что мужчина пригласил её к себе в квартиру, где они занялись сексом. Сначала всё происходило по обоюдному согласию, однако вскоре Рик потерял контроль. Впрочем, сам осуждённый утверждает, что девушка была не против.