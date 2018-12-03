Гуф о 18-летней любовнице: Яну под меня подложили, репутация у неё не из лучших

Рэпер утверждает, что любовница не стала причиной его расставания с Кети Топурией.

Алексей Долматов решил прояснить скандал, связанный с его личной жизнью, и в прямом эфире "Инстаграма" рассказал, что 18-летнюю Яну под него подложили. 39-летний рэпер также признался, что расстался с солисткой "А’Студио" не по этой причине и что будет любить её до конца жизни.

Кети действительно очень хороший человек. Вполне вероятно, что никого лучше я уже не встречу. Наше расставание произошло не из-за этой Яны. Более того, Яну под меня просто подложили, репутация у неё в Екатеринбурге не из лучших Алексей Долматов

Рэпер, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что планирует в скором времени выпустить трек, в котором подробно расскажет о произошедшем.

Что Долматов в течение двух лет встречался с Яной Шевцовой, стало известно благодаря самой девушке. Жительница Екатеринбурга хотела таким образом избавиться от соперницы — Кети Топурии, однако её план обернулся крахом. В результате звёздная пара рассталась, а любовница осталась ни с чем.

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