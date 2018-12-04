Волочкова надела мужские носки, доказывая, что не уводила мужа-охранника

Анастасия Волочкова высказалась о связи с женатым охранником спа-салона. Артистка потребовала не приписывать ей своих бывших мужчин и сообщила, что её возлюбленный никогда не был женат. При этом показать своего "настоящего любимого человека" Волочкова так и не рискнула.

Ранее Лайф рассказывал, что новым любовником экс-балерины оказался некий Малик — охранник, работающий в спа-салоне, который посещает артистка. Об этом заявила гражданская жена Малика, которая узнала своего мужчину по носкам и ремню.

Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидела, что у него появился аккаунт в "Инстаграме", и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидела всё его: носки, ремень. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю гражданская жена Малика

Анастасия Волочкова поспешила откреститься от связи с охранником и записала четыре видео подряд. В первом ролике артистка предстала в носках раздора.

Аргументация Волочковой убедила далеко не всех. Подписчики предположили, что в жизни артистки не всё так гладко. Видео получилось не убедительным, и Анастасия выложила ещё три ролика на ту же тему.

Настя, этот пост о вас, о вашей жизни, о мужчинах, бегущих, как крысы с корабля от вас galahatalova

Любовник Волочковой оказался охранником, которого ищет гражданская жена