Волочкова надела мужские носки, доказывая, что не уводила мужа-охранника

Ранее Лайф рассказывал, что новым любовником экс-балерины оказался некий Малик — охранник, работающий в спа-салоне, который посещает артистка. Об этом заявила гражданская жена Малика, которая узнала своего мужчину по носкам и ремню.
Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидела, что у него появился аккаунт в "Инстаграме", и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидела всё его: носки, ремень. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю
гражданская жена Малика
Анастасия Волочкова поспешила откреститься от связи с охранником и записала четыре видео подряд. В первом ролике артистка предстала в носках раздора.
Аргументация Волочковой убедила далеко не всех. Подписчики предположили, что в жизни артистки не всё так гладко. Видео получилось не убедительным, и Анастасия выложила ещё три ролика на ту же тему.
Настя, этот пост о вас, о вашей жизни, о мужчинах, бегущих, как крысы с корабля от вас
galahatalova
Любовник Волочковой оказался охранником, которого ищет гражданская жена
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