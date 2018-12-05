Трэвиса Скотта сняли в объятиях горячей брюнетки, и это не Кайли Дженнер

26-летнего рэпера Трэвиса Скотта поймали на измене телезвезде Кайли Дженнер, которая в феврале родила ему дочку. В Сети появилось фото, на котором парень обнимается с неизвестной девушкой, сообщает Cosmopolitan.

Отношения звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта начались весной 2017 года, а уже в феврале 2018-го влюблённые стали родителями девочки Сторми. Но похоже, что семейная жизнь парню быстро наскучила, ведь 3 декабря в Сети появились фото, на которых он обнимает неизвестную девушку.

Сам музыкант бурно отреагировал на слухи об измене и записал сториз, в котором назвал фотографию фальшивкой.

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Кайли и вовсе предпочла никак не комментировать всю эту историю, однако намекнула на своё отношение к ней, выложив совместное фото с возлюбленным.

Отметим, что это уже не первая измена в семье Кардашьян. Ранее папарацци застукали с другой девушкой бойфренда сестры Кайли — Хлои Кардашьян.

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