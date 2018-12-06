Жена Павла Мамаева обвинила его в измене с 39-летней Викторией Боней

39-летняя телеведущая приняла участие в программе, посвящённой громкому делу Мамаева и Кокорина.

Пока Павел Мамаев находится под арестом, его жена раскрывает новые подробности его измен. Сначала девушка уличила 30-летнего спортсмена в романе с жительницей Вильнюса, из-за которой и произошла злополучная драка. По её словам, Павел познакомился с Александрой Фоминой ещё в июне. Впрочем, на этом Алана не остановилась и сообщила имя ещё одной любовницы.

На этот раз Мамаева обвинили в сексуальных отношениях с 39-летней Викторией Боней. Модель вступилась за него в программе одного из федеральных каналов и заявила, что на спортсменов "спустили собак". По её мнению, футболистов надо простить, чтобы не ломать им судьбу.

В комментариях под одной из фотографий Аланы в "Инстаграме" пользователи стали обсуждать поведение Бони. Некоторые из них заподозрили бывшую звезду "Дома-2" в лицемерии, указав на то, что во время прямой трансляции она говорила совершенно обратное. Впрочем, у жены футболиста нашлось своё объяснение.

Они с ним спала... Алана Мамаева

Однако, несмотря на все обвинения в изменах, Алана поддерживает супруга в нелёгкий для него период. Футболиста не отпустили под домашний арест, и Новый год ему придётся провести в СИЗО.