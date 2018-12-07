Соседи не устояли перед классической сценой "голый любовник за окном" и сняли её

Видео стало вирусным и появилось в том числе на портале liveleak, где ролик с горе-любовником собрал около 1,4 млн просмотров.

В описании к видео сказано, что инцидент произошёл в Китае и в его рамках разыгрался вполне классический сюжет. Потерявший стыд парень отправился к чужой жене, но, судя по всему, домой внезапно вернулся муж. И любовнику пришлось спасаться бегством. В качестве выхода ему оставалось только окно. Через которое он и попытался выбраться, даже не успев одеться.

Только обманщика быстро настигла карма. Парень пытался удержаться за подоконник и опереться ногой о трубу, но долго в таком положении не протянул и сорвался вниз с высоты нескольких этажей. Горе-любовник упал прямо в мусорный бак, который, возможно, спас ему жизнь.

В комментариях на liveleak пользователи с юмором отнеслись к ситуации и посоветовали парню впредь выбирать девушек, живущих в более удобных для побега местах.

Урок выучен. Теперь будет встречаться только с женщинами, живущими на первом этаже callunallin

Любить иногда буквально бывает больно Eric T. Dick