Боня рассказала, что дети Павла Мамаева отстают в развитии из-за матери

Телеведущая ответила на обвинения Аланы, которая рассказала в социальных сетях, что Боня спала с её мужем.

Страсти вокруг сексуальной жизни Павла Мамаева не утихают до сих пор, несмотря на то что сам спортсмен находится сейчас в СИЗО. Его жена продолжает рассказывать об изменах супруга, в частности, называя имена любовниц. Одной из них оказалась Виктория Боня. В "Инстаграме" Алана написала: "Она спала с ним..." 39-летняя телеведущая, в свою очередь, молчать не стала и ответила девушке в подобающей ей манере.

Она совсем психопатка, видимо, да и льстит мужу! Я дружу с Сашей и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает, бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут — ни один, ни другой. Бедные! Виктория Боня

Скандал разразился после того, как Боня приняла участие в программе, где обсуждалось продление ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина. Модель встала на защиту спортсменов, несмотря на то что совсем недавно придерживалась совершенно другой точки зрения. В прямом эфире в "Инстаграме" Боня рассказывала, до какого страшного состояния мог напиваться Мамаев.

В комментариях под одной из фотографий Аланы пользователи стали возмущаться поведением модели. Но у матери двоих детей нашлось своё объяснение по этому поводу.

Ранее Алана рассказала, что с июня муж изменяет ей с девушкой из Вильнюса. По словам супруги, именно из-за Александры Фоминой произошла драка, после которой Павел оказался за решеткой.

Жена Павла Мамаева обвинила его в измене с 39-летней Викторией Боней