Девушка вычислила измену парня по фото с чужими ногами, опозорившись ещё надолго

Спор в соцсетях едва не перерос в реальный конфликт. Всё из-за недоверия к своему партнёру.

Эта история начиналась вполне невинно. Пользовательница "Снэпчата" Селина Азам из Ньюкасла выложила в соцсеть фото с бойфрендом Брэдли. Вернее, с его ногами: на снимке были видны только нижние конечности влюблённых, лежащих в одной постели.

Вскоре после этого с Селиной связалась незнакомка под ником J.Joyxooo, которая представилась девушкой того самого парня с фотографии. Она утверждала, что на фото — никакой не Брэдли, а её молодой человек по имени Киран, называла Селину потаскухой и обещала наказать по всей строгости.

Ошарашенная Селина долго не могла понять, о чём идёт речь. Она пыталась объяснить собеседнице, что знает человека с фотографии под именем Брэдли, но та заявила, что вычислила изменщика по ногам и к тому же её парень подписан на Селину в соцсетях.

Но после того как Селина выложила переписку с J.Joyxooo в открытый доступ, она сменила гнев на милость: выяснилось, что ей просто показалось. "Извини, просто я очень ревнива и часто подозреваю своего парня в изменах", — попыталась объясниться J.Joyxooo. "Лучше тебе поговорить с ним, а не искать доказательства в соцсетях", — парировала Селина.

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