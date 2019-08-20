Обманутый муж отомстил хозяину паба, оставив ему кучу навоза с гневной запиской

Трудно представить, на что способны люди, чьё доверие предали самым подлым образом. Один неизвестный парень из Хэмпшира, Англия, не смог стерпеть такую обиду и отомстил соответственно злодеянию.

Предполагаемый виновник и негодяй Саймон Эмберли вместе со своей женой Джоанной, как обычно, встали рано утром, чтобы открыть свой паб. И каково же было их удивление, когда перед зданием они обнаружили двухметровую кучу, вероятно, конского навоза. Эксперты затруднились определить точно — любого смельчака на подходе запах сражал наповал.

Из кучи торчало несколько табличек, на которых было написано: "Владелец паба спит с моей женой". Все обвинения Саймон Эмберли поспешил опровергнуть, заявив, что они абсолютно беспочвенны и в корне неверны. Расстроенного мужа ищет полиция, а хозяин паба придумал способ избавиться от дурнопахнущей кучи, пишет Daily Mail.

Мы с Саймоном рады поделиться той любовью, которой нас одарил, увы, неизвестный покровитель. Нам очень жаль, что мы не можем выразить ему благодарность лично. Но если у вас есть розы, нуждающиеся в хорошем удобрении, то вы знаете, где нас найти! Фейсбук паба The Hawkley Inn

Видимо, желающих припасть к навозной куче оказалось мало, поэтому работники быстро загрузили навоз и увезли в неизвестном направлении, а улицу сполоснули из шланга. Хоть работа паба и была приостановлена по понятным причинам, популярность заведения только возросла — ведь теперь его часто припоминают в городе, хоть и в качестве анекдота.

Хуже бывшего может быть лишь его мама: история этой девушки — тому подтверждение