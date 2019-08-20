Обманутый муж отомстил хозяину паба, оставив ему кучу навоза с гневной запиской

41

Фото © Facebook / The Hawkley Inn

Трудно представить, на что способны люди, чьё доверие предали самым подлым образом. Один неизвестный парень из Хэмпшира, Англия, не смог стерпеть такую обиду и отомстил соответственно злодеянию.

Предполагаемый виновник и негодяй Саймон Эмберли вместе со своей женой Джоанной, как обычно, встали рано утром, чтобы открыть свой паб. И каково же было их удивление, когда перед зданием они обнаружили двухметровую кучу, вероятно, конского навоза. Эксперты затруднились определить точно — любого смельчака на подходе запах сражал наповал.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/leethurgood?__tn__=lC-R&eid=ARD6c_TVrvKfkpKjg31SoZwZpTeM1dSPEDEs6e-q1ELKu2Wt56oGjmQQJ1f4XXq-0g5cgBqvNUADj7te&hc_ref=ARTxNYipC1Yl8922ImLHpmVUVa2YHdOpis4wd8wiZRsSRWvJU6KguBf06fArkpadxlA&__xts__%5B0%5D=68.ARDREbxlwpjFdovq76xtvGpPnfSSteg-E4_pD1UWV6uN4Cr95DPkCVHUetp2yD92Hg93k90SwBbrXfYx-BbMQg96xpzLHkev3OR29gXfeZxcV5Y8aA09HZlH1Cb79Q07B6-x05l5POr9306Rhwr9OH5T40_vzMgO1ybVDQRGyzqMFM0CKNAHs2ZhH_az7BhV02oZVk7LHLkvPJVgjvL8yyiIZ0esadcogzWTrRvHcq93SdVJBGgIW4detha5L7ivVMsMhUXtc7D1I2nnoeOf4B-I797i-T8" target="_blank">Lee Thurgood</a></p>

Из кучи торчало несколько табличек, на которых было написано: "Владелец паба спит с моей женой". Все обвинения Саймон Эмберли поспешил опровергнуть, заявив, что они абсолютно беспочвенны и в корне неверны. Расстроенного мужа ищет полиция, а хозяин паба придумал способ избавиться от дурнопахнущей кучи, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/HawkleyInn/?tn-str=k%2AF" target="_blank">The Hawkley Inn</a></p>

Мы с Саймоном рады поделиться той любовью, которой нас одарил, увы, неизвестный покровитель. Нам очень жаль, что мы не можем выразить ему благодарность лично. Но если у вас есть розы, нуждающиеся в хорошем удобрении, то вы знаете, где нас найти!

Фейсбук паба The Hawkley Inn

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/HawkleyInn/?tn-str=k%2AF" target="_blank">The Hawkley Inn</a></p>

Видимо, желающих припасть к навозной куче оказалось мало, поэтому работники быстро загрузили навоз и увезли в неизвестном направлении, а улицу сполоснули из шланга. Хоть работа паба и была приостановлена по понятным причинам, популярность заведения только возросла — ведь теперь его часто припоминают в городе, хоть и в качестве анекдота.

Хуже бывшего может быть лишь его мама: история этой девушки — тому подтверждение

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×