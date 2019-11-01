Девушку поймали на измене во время свадьбы, взглянув на снимки из фотобудки

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Фото © Reddit/wardrobesardine

Поведение ветреной гостьи вызвало бурю негодования в соцсетях. Особенно когда выяснились нюансы.

Пользователь Reddit поделился неприятной историей, которая произошла на одной из свадеб, предположительно, в США. По его словам, диджей после торжества показал снимки из фотобудки, на которых оказалась запечатлена измена. Гостья в красном платье пришла на свадьбу вместе с бойфрендом, который надел голову акулы, и сделала на память несколько забавных фото. А потом целовалась на камеру с другим.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/doiabn/cheating_revealed_from_the_dj_photo_booth/" target="_blank">wardrobesardine</a></p>

При этом позже выяснилось, что парень в фиолетовой рубашке женат, пишет Daily Mail. Он пришёл на свадьбу знакомых вместе с детьми и супругой, которая потом тоже увидела эти снимки. Такая история не могла оставить равнодушными юзеров. Пару массово осудили, назвав их поступок просто отвратительным, и посочувствовали их вторым половинкам.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/doiabn/cheating_revealed_from_the_dj_photo_booth/" target="_blank">wardrobesardine</a></p>

На глазах у детей? Это действительно ужасно

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