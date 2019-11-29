Бывшая любовница назвала 10 главных признаков того, что муж вам изменяет

29-летняя Клэр из Лондона познакомилась со своим будущим бывшим, когда он предложил ей работу. Роман быстро закрутился. Вскоре девушка поняла, что для своего парня она просто любовница. Клэр с этим смирилась, и ещё год они встречались. Когда об этом узнала жена, их отношения пришлось прекратить.
Конечно, опыт совсем не приятный. Зато он оказался очень полезным. И не только для самой девушки. Бывшая любовница поделилась своими наблюдениями специально для жён, которые подозревают своих мужей в измене. В материале ниже — 10 карточек, которые помогут определить, есть ли у вашего партнёра другая женщина.
1. Он стал поздно ложиться спать
Если он систематически ждёт, когда все уснут, возможно, что он занимается тем, что хотел бы оставить в секрете
2. У него изменились финансовые привычки
Каждый может тратить свои кровно заработанные как пожелает. Но недаром пары ведут общий бюджет. В браке утайкам места нет
3. Он стал слушать другую музыку
Мужчина, который внезапно полюбил новую музыкальную группу или жанр, возможно, находится под влиянием другой женщины
4. Теперь все его гаджеты под паролями
И хоть мы все имеем право на конфиденциальность, человек, которому нечего скрывать, всегда скажет вам пароль от его техники
5. Сарказм
Мужья-обманщики часто прибегают к сарказму. Всё для того, чтобы не отвечать на поставленные вопросы прямо.
6. Он тратит слишком много времени с коллегами-женщинами
Бывший парень Клэр часто говорил своей жене, что задерживается на работе, хотя на самом деле проводил время с ней. Просто знайте
7. У него новые привычки и манеры
Если муж начал использовать новые выражения и жесты, будьте внимательны. Это часто упускают из виду, а зря
8. Он наконец привёл себя в порядок
Он похудел или начал ходить в спортзал? Это тоже тревожный знак. Ведь, возможно, появился кто-то, для кого он старается
9. Секс стал для него обязанностью
Если в спальне пропала искра, вполне возможно, ваш супруг думает о ком-то другом
10. Он отстранился от вас эмоционально
Он больше не рассказывает о прошедшем дне или своих чувствах. Даже во время ссор он уже не так отстаивает свою точку зрения
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