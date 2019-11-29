Бывшая любовница назвала 10 главных признаков того, что муж вам изменяет

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Гиф © Giphy

Кто может лучше всего знать, как уличить мужа-изменника? Лучше поинтересоваться у бывшей любовницы.

29-летняя Клэр из Лондона познакомилась со своим будущим бывшим, когда он предложил ей работу. Роман быстро закрутился. Вскоре девушка поняла, что для своего парня она просто любовница. Клэр с этим смирилась, и ещё год они встречались. Когда об этом узнала жена, их отношения пришлось прекратить.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/1649698/former-mistress-reveals-10-clues-partner-cheating/" target="_blank">The Sun</a></p>

Конечно, опыт совсем не приятный. Зато он оказался очень полезным. И не только для самой девушки. Бывшая любовница поделилась своими наблюдениями специально для жён, которые подозревают своих мужей в измене. В материале ниже — 10 карточек, которые помогут определить, есть ли у вашего партнёра другая женщина.

1. Он стал поздно ложиться спать

Если он систематически ждёт, когда все уснут, возможно, что он занимается тем, что хотел бы оставить в секрете

Гиф © Giphy

2. У него изменились финансовые привычки

Каждый может тратить свои кровно заработанные как пожелает. Но недаром пары ведут общий бюджет. В браке утайкам места нет

Гиф © Giphy

3. Он стал слушать другую музыку

Мужчина, который внезапно полюбил новую музыкальную группу или жанр, возможно, находится под влиянием другой женщины

Гиф © Giphy

4. Теперь все его гаджеты под паролями

И хоть мы все имеем право на конфиденциальность, человек, которому нечего скрывать, всегда скажет вам пароль от его техники

Гиф © Giphy

5. Сарказм

Мужья-обманщики часто прибегают к сарказму. Всё для того, чтобы не отвечать на поставленные вопросы прямо.

Гиф © Giphy

6. Он тратит слишком много времени с коллегами-женщинами

Бывший парень Клэр часто говорил своей жене, что задерживается на работе, хотя на самом деле проводил время с ней. Просто знайте

Гиф © Giphy

7. У него новые привычки и манеры

Если муж начал использовать новые выражения и жесты, будьте внимательны. Это часто упускают из виду, а зря

Гиф © Giphy

8. Он наконец привёл себя в порядок

Он похудел или начал ходить в спортзал? Это тоже тревожный знак. Ведь, возможно, появился кто-то, для кого он старается

Гиф © Giphy

9. Секс стал для него обязанностью

Если в спальне пропала искра, вполне возможно, ваш супруг думает о ком-то другом

Гиф © Giphy

10. Он отстранился от вас эмоционально

Он больше не рассказывает о прошедшем дне или своих чувствах. Даже во время ссор он уже не так отстаивает свою точку зрения

Гиф © Giphy

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