Бывшая любовница назвала 10 главных признаков того, что муж вам изменяет

Кто может лучше всего знать, как уличить мужа-изменника? Лучше поинтересоваться у бывшей любовницы.

29-летняя Клэр из Лондона познакомилась со своим будущим бывшим, когда он предложил ей работу. Роман быстро закрутился. Вскоре девушка поняла, что для своего парня она просто любовница. Клэр с этим смирилась, и ещё год они встречались. Когда об этом узнала жена, их отношения пришлось прекратить.

Конечно, опыт совсем не приятный. Зато он оказался очень полезным. И не только для самой девушки. Бывшая любовница поделилась своими наблюдениями специально для жён, которые подозревают своих мужей в измене. В материале ниже — 10 карточек, которые помогут определить, есть ли у вашего партнёра другая женщина.

1. Он стал поздно ложиться спать Если он систематически ждёт, когда все уснут, возможно, что он занимается тем, что хотел бы оставить в секрете Гиф © Giphy

2. У него изменились финансовые привычки Каждый может тратить свои кровно заработанные как пожелает. Но недаром пары ведут общий бюджет. В браке утайкам места нет Гиф © Giphy

3. Он стал слушать другую музыку Мужчина, который внезапно полюбил новую музыкальную группу или жанр, возможно, находится под влиянием другой женщины Гиф © Giphy

4. Теперь все его гаджеты под паролями И хоть мы все имеем право на конфиденциальность, человек, которому нечего скрывать, всегда скажет вам пароль от его техники Гиф © Giphy

5. Сарказм Мужья-обманщики часто прибегают к сарказму. Всё для того, чтобы не отвечать на поставленные вопросы прямо. Гиф © Giphy

6. Он тратит слишком много времени с коллегами-женщинами Бывший парень Клэр часто говорил своей жене, что задерживается на работе, хотя на самом деле проводил время с ней. Просто знайте Гиф © Giphy

7. У него новые привычки и манеры Если муж начал использовать новые выражения и жесты, будьте внимательны. Это часто упускают из виду, а зря Гиф © Giphy

8. Он наконец привёл себя в порядок Он похудел или начал ходить в спортзал? Это тоже тревожный знак. Ведь, возможно, появился кто-то, для кого он старается Гиф © Giphy

9. Секс стал для него обязанностью Если в спальне пропала искра, вполне возможно, ваш супруг думает о ком-то другом Гиф © Giphy

10. Он отстранился от вас эмоционально Он больше не рассказывает о прошедшем дне или своих чувствах. Даже во время ссор он уже не так отстаивает свою точку зрения Гиф © Giphy

Почему никогда и никому не стоит заходить в комнату родителей: 7 ужасных находок