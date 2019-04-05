"Дети on/off. Суррогатная мать, ЭКО и чайлдфри". Проект "Изнанка"

Семь лет ждать малыша, рожать за деньги, радоваться выкидышу. Истории о материнстве в проекте "Изнанка."

Вера семь лет пыталась забеременеть, пробовала ЭКО, стимуляции и так измотала своё тело, что была близка к менопаузе в молодом возрасте.

Олеся — суррогатная мать, вынашивает второго ребёнка за деньги, чтобы её семья ни в чём не нуждалась. На первые 800 тысяч рублей они с мужем сделали ремонт.

Виктория три раза была замужем, сделала два аборта и обрадовалась неразвивающейся беременности. Она верит в любовь, но ребёнка её плодом не считает.

Мучает ли суррогатную мать желание оставить ребёнка себе, стоит ли много лет пробовать ЭКО и стимуляции и что на самом деле стоит за нежеланием иметь детей? В новом выпуске "Изнанки" героини ответят на эти вопросы и расскажут, что думают друг о друге.