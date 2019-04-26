Буллинг в школах. Пережить и выжить после травли. Проект "Изнанка"

Сломать нос, плюнуть в лицо, забить одного целой компанией — это не криминальная сводка, а реалии обычных школ. Героями пятого выпуска проекта "Изнанка" стали Александр и Ирина. Во время учёбы они столкнулись с жёсткой травлей со стороны одноклассников. Они смогли пройти через настоящий ад, но вот забыть — не получилось. Что стало с нашими героями спустя много лет, как Ирина спасает своего сына от подобной травли и почему Александр до сих пор не женат — в новом выпуске проекта "Изнанка"
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