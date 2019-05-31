"Мама хотела моей смерти". Проект "Изнанка"

Новая серия "Изнанки" посвящена детям, которых не хотели рожать. Всё детство родители мстили им за появление на свет, превращая жизнь в ад.

Катя почти не помнит мать: та сразу отдала её на воспитание бабушке, которая избивала девочку за любую провинность. Отец после смерти жены и вовсе пытался убить дочь в алкогольном припадке. Но Катя выжила, стала отличницей, нашла работу мечты и сейчас счастлива.

Ксении мать в лицо говорила, что хочет её смерти, и пыталась отравить годовалую малышку. После развода от ребёнка отказались оба родителя, но это была далеко не последняя трагедия женщины.

Сейчас у неё четверо детей, и она сделала всё, чтобы они были счастливы.