Я сгорел на работе. Проект "Изнанка"

Они посвящали работе всё своё время и получали от этого кайф, не замечая других радостей жизни. Но всё изменилось, когда в один из дней они оказались в больнице: кто-то в полном одиночестве, кто-то в критическом состоянии. 8-я серия "Изнанки" посвящена профессиональному выгоранию, когда настоящие эмоции человеку больше не доступны.

Дмитрий возглавлял анимационную студию. Отбоя от заказов нет, большие деньги и море возможностей. Ему казалось, что мир крутится вокруг его мультиков и даже выходить из студии не нужно, чтобы любить, гулять и жить. Не пугало даже, что он перестал улыбаться. Но в какой-то момент организм дал сбой: появилась страшная аллергия. Работу пришлось отложить. И дома наедине с алкоголем он наконец посмотрел на себя со стороны. После этого вечера он уехал в Индию и полностью изменил жизнь.

У Лизы всегда был чёткий план: иметь стабильную работу, приправлять её сторонними проектами и получать много денег, чтобы открыть свой бизнес. Первый пункт обеспечивала госслужба с постоянной переработкой, а в угоду остальным она отдавала всё свободное время и мешающую её целям личную жизнь. И вдруг Лизу парализовало. Одна, среди чужих пожилых людей, ещё совсем молодая она оказалась в больнице. Страх закончить жизнь одной и абсолютно беспомощной дал ей ещё один шанс.

Анна писала статьи и сценарии, а вечером бежала заботиться о бездомных животных, не подозревая, что забота требуется ей. Три часа сна, постоянные дедлайны и требования сначала лишили её желания творить, а затем опустошили и отгородили от семьи. В итоге скорая, уход от мужа, смена городов и бесконечная пустота. Но Анна продолжает бороться.

Не пропустите и другие серии "Изнанки". Здесь, например, речь идёт о созависимости — жизни в угоду алкоголикам и наркоманам. В этом выпуске мы рассказывали вам истории людей с биполярным расстройством, а тут учились вместе справляться с проблемой буллинга в школах.