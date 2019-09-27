Меня изнасиловали. Кто виноват? Проект "Изнанка"

Новая серия проекта "Изнанка" рассказывает о судьбах двух жертв сексуального насилия. Одной удалось отбиться от насильника, но девушку арестовали за нападение взамен счастливому спасению. Вторая, будучи школьницей, подверглась групповому изнасилованию после подставы близкой подруги. Запуганные, они ищут оправдания насильникам и причины в себе.

Дарья Агений приехала в Туапсе, остановилась в хостеле и пошла за водой в магазин. На безлюдной тёмной улице за ней увязался пьяный мужчина, схватил, прижал к стене и начал раздевать. Даша вырывалась, кусала его, но он не останавливался. Спас ножик для заточки карандашей, который она успела вытащить из пенала для защиты. Почувствовав, что его задели, мужчина отпустил свою жертву и ушёл. Никому ничего не сказав, она уехала в Москву. Через месяц за Дашей приехали сотрудники полиции и увезли обратно в Туапсе — ей предъявлено обвинение в нападении.

Алевтине Павловой было 16 лет, она только закончила школу. После выпускного близкая подруга пригласила её отпраздновать начало взрослой жизни в компании её друзей — старших парней — в чужой квартире. Алевтина не знала, что более раскрепощённой подруге не нравилась её целомудренность, и Аля спокойно пошла на вечеринку. Выпив немного алкоголя, девочка отключилась. Очнувшись, она почувствовала, что сразу несколько мужчин держат её и насилуют. Подруга лишь стояла в дверях и наблюдала за беспомощной Алевтиной.