Что-то я не догоняю! Учёные придумали иллюзию-загадку с непредсказуемым ответом

Человеческий мозг хранит множество тайн и загадок, одну из которых продемонстрировали с помощью новой оптической иллюзии учёные из Йельского университета. Головоломка называется "Кто за кем гонится?", пишет sciencealert.com. И на первый взгляд на кадрах ролика две точки действительно "играют в догонялки", но ответ на вопрос не так прост.

Пользователей Сети озадачила сложная иллюзия с точками. В поисках ответа на вопрос, заданный в названии, часть из них предположила, что красная точка гонится за синей. Другие посчитали, что наоборот. Некоторым же показалось, что "догоняющая" и "убегающая" точки меняются местами через 30 секунд.

Но, как оказалось, дело обстоит совсем иначе. Красная точка и вовсе стоит на месте, а синяя вращается вокруг неё. Иллюзия вызвана движением в разных направлениях карты Токио, на фоне которой происходила "игра в догонялки". Это становится понятно, когда карту убирают из кадра.

По словам учёных, наш мозг склонен намеренно наделять неодушевлённые предметы человеческими качествами. По их словам, эта иллюзия помогает нам глубже изучить сенсорное восприятие и может использоваться при изучении неврологических заболеваний.