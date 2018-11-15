Учительница случайно создала оптическую иллюзию, о которой теперь говорят все

Красные маки символизируют пролитую погибшими кровь. А праздник даже носит второе название — Маковый день. Его отмечают 11 ноября в странах Британского содружества наций. Именно к нему и готовилась учительница со своими учениками. Она нарисовала на листочке контуры цветков, которые нужно было вырезать школьникам. Но, взглянув на рисунок, пришла в замешательство. Ей стало казаться, что цветы пересекаются.
Я нарисовала контуры маков для своих учеников, чтобы они их вырезали. Выглядит так, будто они пересекаются, но это не так
SlipperyPockets
Преподавательница поделилась иллюзией в Сети, и она набрала 123 тыс. лайков и 2 тыс. комментариев. Несмотря на то что пользователи заранее знали ответ на вопрос, это не помешало им гадать, почему их подводят глаза. А многие просто были очень рады, что одними из первых увидели замечательную новую иллюзию, которую создали не учёные, а обычная учительница, даже не намереваясь.
Я был настроен скептически, но это правда интересно
shitwave
Ох, они пересекаются... подождите... нет, они не... подождите, всё-таки пересекаются... или...
HossOdin
Это потрясающе — наткнуться на совершенно новую иллюзию
pedestrianhomocide
Поверить не могу, что вы создали новую иллюзию
nobuttwhy
- Популярные
- По времени