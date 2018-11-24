Дизайнер создал оптическую иллюзию, по которой можно понять, устали ли глаза

Пользователи Сети несколько дней активно обсуждали оптическую иллюзию, которая якобы была создана японским профессором Ямамото Хасимой и могла помочь определить уровень стресса. Пока не выяснилась правда.

Иллюзию стали распространять и репостить в Сети с подписью, которая гласила, что это изобретение японского профессора неврологии. Инструкция того, как расшифровать "послание" на картинке, тоже прилагалась.

Уровень стресса определялся так: если вы смотрите на картинку и она не движется или её движение незначительно, то вы здоровы и выспались. Если движется, но медленно, у вас наблюдается невысокий уровень стресса или вы устали. А если же она вращается перед вами во все тяжкие, то это тревожный звоночек. Это признак высокого уровня стресса и, вероятно, психологических проблем.

Многих заинтересовал подобный тест. Люди стали его проходить, и им действительно удавалось разглядеть все три описанные стадии. У некоторых даже начиналась паника, если картинка вращалась очень быстро.

Если я смотрю на одно место, не движется, но если я смотрю вниз (не прямо на рисунок, но он всё ещё находится в поле зрения), я вижу, как он движется, так что правда awfficial

Постоянно движется пока dumbassluis

Но вскоре объявился и сам автор иллюзии. И им оказался вовсе не японский профессор, а украинец Юрий Перепадья. Он рассказал, что нарисовал иллюзию ещё в 2016 году. И никакого отношения к учёному она не имеет, тем более что невролога Ямамото Хасимы и вовсе не существует, он выдумка. И с помощью изображения уровень стресса определить точно не получится, для этого нужны методы посерьёзнее.

Для её создания я использовал эффект Акиоши Китаоки — это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся Юрий Перепадья

Художник также пояснил, что иллюзия не имеет никакого отношения к определению уровня стресса, но уверен, что с её помощью можно понять, насколько устали ваши глаза.