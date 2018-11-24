Дизайнер создал оптическую иллюзию, по которой можно понять, устали ли глаза

Иллюзию стали распространять и репостить в Сети с подписью, которая гласила, что это изобретение японского профессора неврологии. Инструкция того, как расшифровать "послание" на картинке, тоже прилагалась.
Уровень стресса определялся так: если вы смотрите на картинку и она не движется или её движение незначительно, то вы здоровы и выспались. Если движется, но медленно, у вас наблюдается невысокий уровень стресса или вы устали. А если же она вращается перед вами во все тяжкие, то это тревожный звоночек. Это признак высокого уровня стресса и, вероятно, психологических проблем.
Многих заинтересовал подобный тест. Люди стали его проходить, и им действительно удавалось разглядеть все три описанные стадии. У некоторых даже начиналась паника, если картинка вращалась очень быстро.
Если я смотрю на одно место, не движется, но если я смотрю вниз (не прямо на рисунок, но он всё ещё находится в поле зрения), я вижу, как он движется, так что правда
awfficial
Постоянно движется пока
dumbassluis
Но вскоре объявился и сам автор иллюзии. И им оказался вовсе не японский профессор, а украинец Юрий Перепадья. Он рассказал, что нарисовал иллюзию ещё в 2016 году. И никакого отношения к учёному она не имеет, тем более что невролога Ямамото Хасимы и вовсе не существует, он выдумка. И с помощью изображения уровень стресса определить точно не получится, для этого нужны методы посерьёзнее.
Для её создания я использовал эффект Акиоши Китаоки — это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся
Юрий Перепадья
Художник также пояснил, что иллюзия не имеет никакого отношения к определению уровня стресса, но уверен, что с её помощью можно понять, насколько устали ваши глаза.
Я считаю что это зависит от особенностей зрения, имеют значение некоторые виды дальтонизма, качество периферического зрения, подвижность и усталость глаз. Именно усталость глаз, а не общая психическая усталость.
Юрий Перепадья
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