20 фото, на которые вам придётся взглянуть как минимум дважды

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20 фото, на которые вам придётся взглянуть как минимум дважды

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Парейдолия — разновидность зрительной иллюзии, когда какой-то смутный образ кажется чем-то знакомым и понятным. Пользователи портала Reddit.com поделились примерами такого нарушения восприятия, с которыми они столкнулись лично.

Стадион-НЛО

<p>Фото: © reddit.com</p>

Купающийся пёс похож на белого медведя

<p>Фото: © reddit.com</p>

Внутренности тёрки напоминают интерьер съёмочного павильона для музыкальных клипов

<p>Фото: © reddit.com</p>

Лёд в виде глаза

<p>Фото: © reddit.com</p>

Это что, тигр? Пронесло — всего лишь собака

<p>Фото: © reddit.com</p>

Зубная паста выглядит как детёныш обезьяны, обнявший щётку

<p>Фото: © reddit.com</p>

Древний манускрипт? Нет, всего лишь результат работы вышедшего из строя принтера

<p>Фото: © reddit.com</p>

Это не планета, просто фото сделано через линзу бинокля

<p>Фото: © reddit.com</p>

Пса будто прикрепили к стене

<p>Фото: © reddit.com</p>

Минутка безумия. Эти цветы выглядят как выводок отрендеренных в 3D цыплят в очках и с тортами в руках

<p>Фото: © reddit.com</p>

Снежная шапка на вершине горы в форме ящерицы

<p>Фото: © reddit.com</p>

Карта на смесителе на поверку оказалась всего лишь коррозией

<p>Фото: © reddit.com</p>

Облако-перо

<p>Фото: © reddit.com</p>

Замёрзшая лужа перед домом выглядит как северный пейзаж, снятый с высоты

<p>Фото: © reddit.com</p>

Арбуз в форме яблока? На самом деле тыква

<p>Фото: © reddit.com</p>

Половинка консервированного персика в сиропе похожа на яичный желток

<p>Фото: © reddit.com</p>

Наводнение? Нет, всего лишь снег, покрытый коркой льда

<p>Фото: © reddit.com</p>

Причудливых носух на этом снимке легко спутать со стаей мини-динозавров

<p>Фото: © reddit.com</p>

Стоянка автобусов, которые привезли паломников в Мекку, сверху выглядит как полка с аудиокассетами

<p>Фото: © reddit.com</p>

Макросъёмка кровеносных сосудов глаза. Видите лес?

<p>Фото: © reddit.com</p>

Эти предметы только кажутся простыми. Вот что будет, если разрезать их пополам

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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