20 фото, на которые вам придётся взглянуть как минимум дважды

Парейдолия — разновидность зрительной иллюзии, когда какой-то смутный образ кажется чем-то знакомым и понятным. Пользователи портала Reddit.com поделились примерами такого нарушения восприятия, с которыми они столкнулись лично.

Стадион-НЛО

Купающийся пёс похож на белого медведя

Внутренности тёрки напоминают интерьер съёмочного павильона для музыкальных клипов

Лёд в виде глаза

Это что, тигр? Пронесло — всего лишь собака

Зубная паста выглядит как детёныш обезьяны, обнявший щётку

Древний манускрипт? Нет, всего лишь результат работы вышедшего из строя принтера

Это не планета, просто фото сделано через линзу бинокля

Пса будто прикрепили к стене

Минутка безумия. Эти цветы выглядят как выводок отрендеренных в 3D цыплят в очках и с тортами в руках

Снежная шапка на вершине горы в форме ящерицы

Карта на смесителе на поверку оказалась всего лишь коррозией

Облако-перо

Замёрзшая лужа перед домом выглядит как северный пейзаж, снятый с высоты

Арбуз в форме яблока? На самом деле тыква

Половинка консервированного персика в сиропе похожа на яичный желток

Наводнение? Нет, всего лишь снег, покрытый коркой льда

Причудливых носух на этом снимке легко спутать со стаей мини-динозавров

Стоянка автобусов, которые привезли паломников в Мекку, сверху выглядит как полка с аудиокассетами

Макросъёмка кровеносных сосудов глаза. Видите лес?

Эти предметы только кажутся простыми. Вот что будет, если разрезать их пополам