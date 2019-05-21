Отец сделал фото, которое напугало весь Reddit: никто не смог найти его ноги

Самые интересные снимки зачастую получаются совершенно неожиданно. Чему доказательством фото этого семьянина.

Пользователь Reddit с ником BeardoGREG поделился забавным снимком, который набрал около 35 тыс. лайков. На нём он позировал со своей семьёй. И вышло так, что на фото у него просто не оказалось ног, только одно туловище, а внизу — зияющий проём. О чём счастливый папа сам с радостью и сообщил в подписи.

Семейное фото. У меня нет ног BeardoGREG

Мимо такого другим пользователям, конечно, оказалось сложно пройти. Они принялись гадать, что случилось с отцом семейства, и строили самые невероятные предположения. Думаете, они решили, что это обычный фотошоп? Нет, юзеры придумали варианты поинтереснее, заявив, например, что мужчиной выстрелили из пушки или он овладел искусством левитации.

В итоге мужчине пришлось самому объяснять, в чём причина иллюзии, которая чуть не свела пользователей с ума. Он просто странно присел, широко расставив ноги, которые оказались скрыты за детьми. Но даже после этого некоторые не смогли представить картину целиком.

Жена опустилась рядом с мальчиком на одно колено. А я неуклюже присел сзади, положив руки на колени BeardoGREG