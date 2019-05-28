Пользователи Reddit впали в ступор из-за иллюзии с тенью, где исчезла буква

Reddit озадачила новая оптическая иллюзия — на этот раз юзеры ищут пропавшую букву.

Пользователь Reddit с ником 0rangeLimey разместил на сайте странную фотографию, которая привлекла не только его внимание, но и внимание почти 30 тыс. юзеров. На снимке, судя по всему из кафе, красовалась надпись "кофе" — англ. coffee. И в ней нет ничего примечательного, в отличие от её тени, в которой не хватало одной буквы F: cofee.

На вывеске — Coffee, на тени — Cofee 0rangeLimey

И в попытках разгадать, как же так вышло, пользователей было не остановить. Остряки отпускали шуточки, припомнив странный твит Трампа с загадочным словом Covfefe, которое стало мемом. Но более любознательные ребята стали рисовать целые модели. Все они обратили внимание на два источника света. И кто-то предположил, что тень от одной F просто очень слабая и практически не видна. Однако большинство сошлись на версии, что одна тень от F просто накладывается на другую. Были и те, кто, конечно, вспомнил про фотошоп.

Вот моя версия с трассировкой лучей (отслеживанием взаимодействия лучей света с объектами. — Прим. Лайфа) chargedcapacitor

Потрясающе, я подумал, что одна тень от F перекрывает другую Chromaticaa

Моя попытка chargedcapacitor

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