Сложно понять, легко перепутать: 10 фото, которые легко обманут ваш мозг

1. Это не изображение сигареты, нет. Просто упавший столб
2. Просто гладь озера, сфотографированная через бинокль
3. Это не далёкая планета, а лишь отражение руля в автомобильном окне
4. Две чудесные мордочки — одна собака (внимание на лапку)
5. Видеофрагмент. Или нет
6. Кресло с обманом — добавляет к любой обуви каблук
7. Хоть эти деревья и похожи на брокколи, есть их не очень-то полезно
8. В этом море утонуть вряд ли получится. Главное — не поскользнуться
9. С определённого угла замёрзшие лужи выглядят будто озёра с высоты
10. Затонувшая лодка? Нет, просто сломанная автомобильная антенна
10 фактов, в которые трудно поверить, но ещё труднее с ними смириться