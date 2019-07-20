Сложно понять, легко перепутать: 10 фото, которые легко обманут ваш мозг

Стоит ли доверять первому взгляду? Смотрите сами. В этой подборке фотографии, которые придётся детально изучить, прежде чем вы поймёте, что же на самом деле на них изображено.

1. Это не изображение сигареты, нет. Просто упавший столб

2. Просто гладь озера, сфотографированная через бинокль

3. Это не далёкая планета, а лишь отражение руля в автомобильном окне

4. Две чудесные мордочки — одна собака (внимание на лапку)

5. Видеофрагмент. Или нет

6. Кресло с обманом — добавляет к любой обуви каблук

7. Хоть эти деревья и похожи на брокколи, есть их не очень-то полезно

8. В этом море утонуть вряд ли получится. Главное — не поскользнуться

9. С определённого угла замёрзшие лужи выглядят будто озёра с высоты

10. Затонувшая лодка? Нет, просто сломанная автомобильная антенна

10 фактов, в которые трудно поверить, но ещё труднее с ними смириться