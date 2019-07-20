Сложно понять, легко перепутать: 10 фото, которые легко обманут ваш мозг

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Фото © Reddit / Ogre_easy, © Reddit/SigmaNukem

Стоит ли доверять первому взгляду? Смотрите сами. В этой подборке фотографии, которые придётся детально изучить, прежде чем вы поймёте, что же на самом деле на них изображено.

1. Это не изображение сигареты, нет. Просто упавший столб

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/7sw7ht/this_fallen_post_looks_like_a_discarded_cigarette/" target="_blank">BrackAttack</a></p>

2. Просто гладь озера, сфотографированная через бинокль

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/a4f71i/photo_i_took_of_a_lake_through_the_lense_of/" target="_blank">bob202t</a></p>

3. Это не далёкая планета, а лишь отражение руля в автомобильном окне

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/a595g7/the_steering_wheel_reflection_looks_like_a_planet/" target="_blank">Baconlessness</a></p>

4. Две чудесные мордочки — одна собака (внимание на лапку)

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/acwhwc/our_dogs_paw_looks_like_a_miniversion_of_him/" target="_blank">p480n</a></p>

5. Видеофрагмент. Или нет

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/bez2hw/this_pic_of_london_looks_like_it_should_be_a_video/" target="_blank">Hey_watti</a></p>

6. Кресло с обманом — добавляет к любой обуви каблук

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/69a9em/due_to_the_chair_leg_and_this_guys_posture_it/" target="_blank">Tripledip333</a></p>

7. Хоть эти деревья и похожи на брокколи, есть их не очень-то полезно

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/6xdy4q/this_tree_looks_like_straight_up_broccoli/" target="_blank">Bdogg242</a></p>

8. В этом море утонуть вряд ли получится. Главное — не поскользнуться

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/a47ebi/the_snowice_in_this_pic_looks_like_the_ocean/" target="_blank">schweermo</a></p>

9. С определённого угла замёрзшие лужи выглядят будто озёра с высоты

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/abkfyo/the_way_this_picture_of_a_frozen_puddle_in_my/" target="_blank">SigmaNukem</a></p>

10. Затонувшая лодка? Нет, просто сломанная автомобильная антенна

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/c0sphv/my_broken_antenna_on_my_car_looks_like_a_half/" target="_blank">Ogre_easy</a></p>

10 фактов, в которые трудно поверить, но ещё труднее с ними смириться

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