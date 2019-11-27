Пользователи Сети сломали глаза, изучая фото девочки с аномально худыми ногами

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Фото © Reddit/shellybean23

Снимок быстро разлетелся в Интернете, и многие юзеры не могут понять, что на нём происходит, несмотря на разгадку.

На фото, появившемся в том числе на Reddit, предстала девочка на фоне увядшей травы. Малышка была в сапогах и чёрных лосинах, при этом её ноги выглядели очень странно. Они казались неестественно худыми и деформированными.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/e18l5m/young_girl_posing_with_a_bag_of_popcorn/" target="_blank">shellybean23</a></p>

Однако разгадка была на поверхности. Выложивший снимок пользователь с ником shellybean23 подписал: "Девочка позирует с пакетом попкорна". Именно из-за него и создаётся впечатление, что с ногами девочки что-то не так. Попкорн, который малышка держит в руках, сливается с цветом травы, и его сложно заметить с первого взгляда.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/e18l5m/young_girl_posing_with_a_bag_of_popcorn/" target="_blank">shellybean23</a></p>

Многие пользователи уже успели пожалеть девочку. Но юзеры писали, что не могут "развидеть" катастрофически худого ребёнка, даже несмотря на объяснение.

Боже, я думал, у девочки какая-то странная деформация ног

MechanicalHorse

Несмотря на подпись, я ещё минуту пытался понять, в чём дело

TWEverson

До сих пор не вижу попкорна, но рад, что девочка ничем не больна

rpgmgta

В Twitter появилась иллюзия с пляжем, которая поможет распознать в вас художника

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