Видео с парнем на качелях создало иллюзию, рассорившую весь Twitter

В полку раскалывающих на части Интернет иллюзий прибыло. Но в итоге свет на загадку пролил старый твит автора ролика.

В Сети стало вирусным видео, на котором парень качается на качелях на фоне здания. Только в "Твиттере" его посмотрело около 16 миллионов человек, а обсуждение растянулось на 9 тысяч комментариев. Зрители никак не могли понять, парень повёрнут лицом к камере или к дому.

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) 21 декабря 2019 г.

При этом многие были твёрдо уверены, что парень качается лицом к автору ролика. А противоположную точку зрения считали шуткой и троллингом. Но их оппоненты вооружились фотошопом и пошли доказывать обратное. И некоторых даже переубедили.

Конечно, он повёрнут в сторону здания, как люди могут видеть другое harryflowrfeast

Посмотрите, как сгибаются его колени. Он качается лицом к зданию shawnrueIs

Тоже думала так же [что лицом к зданию], пока не увидела эти картинки esnycuddles

Однако автор ролика американец Эрик Таппер развеял сомнения зрителей, пишет Buzzfeed. По его словам, ещё в феврале он катался с друзьями на сноуборде в Анкоридже, Аляска. И их сильно поразил парень на качелях. Приятели сняли его на видео и потом подошли ближе, чтобы узнать правду. Эрик выложил ролик в "Твиттере" и написал в комментариях, что всё же парень качался лицом к камере. А спустя почти год перезалил видео в "Тикток" и оно стало вирусным.

Если приблизить видео, то разгадка становится понятнее. Однако переубедить всё равно удалось не всех зрителей. Нашлись даже те, кто утверждал, что одновременно видит, как парень качается и лицом к камере, и лицом к зданию.