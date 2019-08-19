Кто стоит за фейками через 5 лет боёв под Иловайском

Профессор МГУ Андрей Манойло — о том, кому выгоден новый повод для информационной войны с Россией.

Газета The Guardian опубликовала результаты расследования группы экспертов. Согласно информации, они обнаружили доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. В качестве доказательств приводятся спутниковые снимки, находившиеся в общем доступе, которые были обработаны при помощи архитектурной компьютерной программы, дорабатывающей реальность. Из британских СМИ следует, что новые детали на снимках со спутников помогли исследователям обнаружить российские вооружённые автоколонны и танки Т-72Б3, которые находились на территории Украины во время боёв.

Я не думаю, что возвращение к теме боёв за Иловайск спустя пять лет случайно. Вероятно, это один из поводов для заинтересованных сил обвинить Россию в вооружённой агрессии и создать инфоповод для того, чтобы начать очередную информационную атаку против нашей страны. Прежде всего нелепы детали — малоизвестная и совершенно непрофессиональная группа расследователей берётся за вопрос, который не могли решить криминалисты нескольких стран — найти улики присутствия Российской армии в Донбассе.

Кто входит в число экспертов исследовательской группы Forensic Architecture, которая с 2010 года работает при Лондонском университете? Не поверите — архитекторы, специалисты по СМИ, гуманитарии, искусствоведы и дизайнеры. Они пишут об этом на своём официальном сайте. Заметьте, ни одного криминалиста и ни одного специалиста в области судебных расследований в их числе нет. Они специализируются на применении технологий, которые приняты в архитектуре и проектировании зданий и сооружений, например, мостов, их конструировании.

Эти "эксперты" опубликовали два отдельных сообщения. В первом они пишут, что обнаружили многочисленные колонны российской техники вокруг Иловайска. При этом они не пишут, что какая-либо сторона нарушала границу. То, что техника российская, они решили потому, что силуэты грузовиков очень похожи на модели, производимые в России.

Отдельное сообщение — о фотографии танка, который им удалось восстановить аналитическими компьютерными методами. С их точки зрения, это Т-72Б3. Здесь следует вывод: раз таких танков у украинцев нет, это значит, что танки российские.

Получается, что они, например, видят расплывчатое пятно и говорят: "Ага. Наверное, это похоже на танк. А вот это пятно похоже на такую-то деталь. А вот если сравнить силуэты всех танков, какие есть в природе, методом подбора и перебора, под эту тень на экране лучше всего подойдёт Т-72Б3".

Дело в том, что контуры нашего танка Т-72Б3 есть везде в Интернете, даже в Википедии. Кроме этого чертежа они взяли контуры всех остальных танков — российских и не российских. У них там пятно, которое они попытались максимально проявить, работая с изображениями, потом что-то дорисовали, применяя чисто архитектурные технологии. "Раз там есть балка, где-нибудь должны быть ригели", — так обычно судят архитекторы.

Это рассуждение дилетантов, которые занимаются освоением грантов под вывеской применения новых технологий в расследованиях правонарушений. Они и на своём сайте пишут, что доверие к традиционным криминалистическим методам падает везде — в судах всё сложнее становится предъявлять доказательства.

Конечно, сложнее, если они получены с нарушением криминалистической техники — неправильно изъяты, например. Многие дела о нарушении прав человека рассыпаются, и они решили найти более простой путь и дополнить архитектурной криминалистикой всем известные снимки со спутников.

В лучшем случае это некая глупость, сделанная дилетантами, которые свято верят, что они разбираются в этом лучше криминалистов с тридцатилетним опытом, поскольку у них ясное восприятие. В худшем — заказ от тех, кому позарез необходимо сейчас попытаться доказать, что Иловайский котёл является делом рук Российской армии.

Это может быть и заказ МИ-6 — британской военной разведки. Я не знаю, зачем ей мог бы понадобиться фейк спустя пять лет, но сейчас разными способами пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела, в том числе вооружённом вмешательстве. История со Скрипалями прокатила полностью, а этот эпизод удобен тем, что выглядит так же: "Россия травит по всему миру противников кровавого кремлёвского режима". За это можно зацепиться, начать новую операцию информационной войны — уже о вооружённой агрессии. Подозреваю, что это может быть связано и с рядом британских политиков, которым необходим повод для пиара, а разборки с Россией становятся их излюбленной темой.

Кроме всего прочего, если это действительно след британских спецслужб, нужно понимать, что в Украине произошла смена руководства — Зеленский пришёл к власти. У него в штабе отмечают необычайно большое количество британских военных разведчиков. Это говорит о том, что американцы кураторство над Украиной передали британцам. Для Трампа Украина токсична, он не хочет ей заниматься и передал её как ненужный хлам своему ближайшему военно-политическому союзнику — Великобритании.

Как сделать так, чтобы Украина не смогла договориться с Россией? Напомнить о той войне, которую якобы ведёт Российская Федерация против Украины, снова поднять тему Иловайского котла и сказать, что так случилось только благодаря прямому военному вмешательству. Вполне может быть, что через The Guardian могут действовать разного рода силы с Украины, которым снова надо показать, что с Россией мириться нельзя.