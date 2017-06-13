Враждовавший с погибшей Новосёловой Кадони: Последние годы её жизнь была адом

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новосёлова погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве. Как оказалось, перед смертью она сильно поссорилась со своим возлюбленным Артёмом Бесовым. Скандал разразился прямо в квартире ведуньи. Девушка действительно была известна на шоу своим непростым характером. Коллега по проекту Влад Кадони рассказал Super, что долгое время находился в конфликте с Илоной, так и не успев с ней помириться.

— У нас была очень жёсткая вражда со времён шестого-седьмого сезонов "Битвы экстрасенсов". Мне очень жаль, что она закончилась именно так. Мы даже не успели поговорить. Последние годы её жизни были настоящим адом. Всё это началось после той травли, которую ей устроили СМИ относительно её прошлого (Илона Новосёлова широко известна благодаря скандалу со сменой пола, а также потому, что регулярно попадала в криминальную хронику. — Прим. Super). Естественно, у неё начались серьёзные проблемы, даже проблемы с личной жизнью понятны. Видимо, у неё в глубине сидело, что если не он, то никто больше. Илона очень сильно боялась одиночества. Плюс она очень многое пережила, вдобавок ко всему её профессия, в которой она очень много себе позволяла. Всё это привело к такому итогу. Мне очень жаль. Надеюсь, что душа её найдёт покой.