Зираддин о выпавшей из окна Илоне Новосёловой: Она была как маленькая девчонка

Сегодня погибла финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новосёлова. Девушка выпала с шестого этажа своей квартиры на шоссе Энтузиастов в Москве. Как оказалось, перед смертью она сильно поссорилась со своим возлюбленным — Артёмом Бесовым. Шокированные ужасной новостью коллеги по шоу до сих пор не могут поверить в случившееся. В разговоре с SUPER Зираддин Рзаев, который долгое время работал с Илоной в паре, поделился своими воспоминаниями о девушке.

— Когда я узнал о смерти Илоны, мне стало плохо. Я был лично с ней знаком. Но по работе мы не совпадали. Она всегда себя позиционировала как ведьму и разговаривала только о чёрной магии. В этом плане наши дороги всегда расходились, но мы не конфликтовали. Все говорили, что она агрессивная, на самом деле она просто так выглядела. Она была в жизни как маленькая девчонка, как ребёнок. Илона была очень доброй, ясной и открытой. Мы работали с Илоной в паре: она моя лучшая напарница из всех. Илона очень уважительно ко мне относилась, была воспитанной, не пробивала энергию. У нас был хороший тандем. Я считаю, что это потеря для экстрасенсорного мира. Жалею, что мы не общались долгое время.