Сосед погибшей Илоны Новосёловой из "Битвы экстрасенсов": Она прокляла этот дом

Сейчас возле дома выпавшей из окна ведуньи Илоны Новосёловой дежурят журналисты, а также оперативники. SUPER удалось поговорить с соседями погибшей. По словам одного из жителей дома, она часто скандалила с молодым человеком и мамой.

— Илона с парнем года два назад переехали сюда. У них регулярно были скандалы, они частенько распивали спиртное. Могла на лестничной клетке кидать посуду в него. В целом, она хорошим была человеком. Мама с ними не жила, изредка только приезжала — проверяла их. Я был в тот момент дома, слышал крики. Часа в три дня это всё случилось — рассказал сосед Илоны по лестничной площадке.

— Она вроде как прокляла этот дом. О ней часто говорили, что она ночью шумит, входит в транс что ли. Это обсуждали в чате дома. Вполне возможно, что она чем-то болела — прокомментировал случившееся второй сосед погибшей.