Битва экстрасенсов: ворожея Нада назвала виновного в гибели Илоны Новосёловой

Победительница шоу "Сверхъестественное" Наталья Нада Малышева заявила паблику Super, что в гибели участницы шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новосёловой виновна другая известная ворожея — Дарья Миронова. По словам Нады, Миронова наслала на свою "конкурентку" Новосёлову сильную порчу, которая и привела к гибели известного экстрасенса. Напомним, Илона Новосёлова погибла, выпав из окна шестого этажа дома, расположенного на шоссе Энтузиастов в Москве.

— Всем известно, что Илона конфликтовала с Дарьей Мироновой, — рассказала Super Наталья Малышева. — Она погибла, и очевидно, что её просто убрали. Я уверена, что это дело рук Дарьи. Считаю, что это грязная работа.

Сама Миронова обвинению "коллеги" удивилась.

— Я вообще не была знакома с Илоной! И о Малышевой впервые слышу, просто она хочет, чтобы о ней написали, — ответила на обвинение Нады Миронова.