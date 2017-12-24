Снова вместе? Илона Маска и Эмбер Херд заметили в ресторане

Миллиардера Илона Маска заметили в обществе актрисы Эмбер Херд. Хотя ещё в августе стало известно о том, что они расстались.

На днях Маск и Херд были замечены в ресторане Home State в Лос-Фелисе, Калифорния. Покидая ресторан, бывшие влюблённые обменялись нежным поцелуем на глазах у папарацци. Появились слухи о возобновлении отношений. Впрочем, по мнению инсайдеров, Маск поддерживает дружеские отношения с Эмбер.

Как припоминают светские обозреватели, ранее бывших влюблённых видели вместе за завтраком в ноябре.

В апреле впервые появились слухи о том, что миллиардер собирается сделать предложение актрисе. Издание Daily Mail сообщило со ссылкой на отца Эмбер, что "у них всё серьёзно". Однако уже в августе Маск признался в интервью, что они с Херд расстались. Он намекнул, что разрыв произошёл в результате того, что пара редко виделась из-за напряжённых рабочих графиков.

— Несмотря на то что Эмбер и я расстались, мы всё ещё друзья, остаёмся близки и любим друг друга, — приводит NBC News слова Маска. — Отношения на расстоянии, когда у обоих партнёров есть серьёзные трудовые обязательства, всегда трудны, но кто знает, что ждёт в будущем.