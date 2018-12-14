Илона Маска заподозрили в связях с пришельцами из-за видео с его кораблём

Поклонники теории заговора заподозрили Илона Маска в связях с инопланетянами, посмотрев трансляцию полёта его космического корабля Dragon. На кадрах, выложенных на канале thirdphaseofmoon можно заметить, как некий космический объект приближается к кораблю Маска и, по-видимому, как-то с ним взаимодействует.

Напомним, что на прошлой неделе космический корабль, разработанный компанией SpaceX, отправился МКС. 8 декабря он доставил космонавтам угощения к рождественскому столу. Видеозапись именно этого полёта показалась подозрительной пользователям YouTube Блейку и Бретту Казинсам.

Они заметили, в какой-то момент мимо корабля Dragon проплывает странный объект. напоминающий полумифический американский летательный аппарат TR-3B Astra или же корабль пришельцев. В комментариях к видео пользователи отметили, что Илон Маск может и сам не догадываться об интересе инопланетян к своему детищу.

Инопланетяне эгоистичны, они не захотят делиться с нами своими технологиями frank rice