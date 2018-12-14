Илона Маска заподозрили в связях с пришельцами из-за видео с его кораблём

Напомним, что на прошлой неделе космический корабль, разработанный компанией SpaceX, отправился МКС. 8 декабря он доставил космонавтам угощения к рождественскому столу. Видеозапись именно этого полёта показалась подозрительной пользователям YouTube Блейку и Бретту Казинсам.
Они заметили, в какой-то момент мимо корабля Dragon проплывает странный объект. напоминающий полумифический американский летательный аппарат TR-3B Astra или же корабль пришельцев. В комментариях к видео пользователи отметили, что Илон Маск может и сам не догадываться об интересе инопланетян к своему детищу.
Инопланетяне эгоистичны, они не захотят делиться с нами своими технологиями
frank rice
Можете себе представить, что почувствовал Илон Маск, когда увидел это? Ого
Dan Brainiac
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