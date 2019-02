Илон Маск заговорил по-русски, когда увидел "жигули". Не верите? Проверьте сами

После многочисленных шуток русскоязычных пользователей, начинающихся с фразы: "Как тебе такое, Илон Маск?", изобретатель и сам заговорил по-русски. Причём не один.

Глава компаний Tesla и SpaceX прокомментировал запись в "Твиттере" НТВ о странных "жигулях", которые на первый взгляд едут задом наперёд. На самом же деле хозяин просто развернул капот и багажник местами и прокатился так по Ставрополю.

Но пост начинался, конечно же, со знаменитой фразы-мема. Правда, написанной по-английски: And how do you like this, @elonmusk? Илон впечатлился и ответил — по-русски.

Но постигал тонкости русского языка Илон не один. Изобретателя поддержала возлюбленная — 30-летняя канадская певица Grimes. Девушка опубликовала в "Твиттере" ролик, где как может исполняет песню "Печаль моя светла" сибирской рок-певицы Янки Дягилевой.

Я повторяю десять раз и снова:

Никто не знает, как же мне ***.

И телевизор с потолка свисает,

И как *** мне, никто не знает.

Кажется, эти ребята действительно не плохо подходят друг другу. Как тебе такое, Эмбер Хёрд?