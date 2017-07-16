Ники и Аликс. Великая любовь последнего русского императора

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме купца Ипатьева в нынешнем Екатеринбурге расстреляли семью последнего российского императора. Трагически оборвалась не только царская династия, но и история чистой и искренней любви Николая II и Александры Фёдоровны. О чём писали друг другу влюбленные со дня знакомства до самой смерти.

— Нежно любимая душка Солнышко… Бог даст, наша разлука не будет долгой. В мыслях я всегда с тобою, никогда не сомневайся в этом… Спи спокойно и сладко. Твой навеки старый муженёк Ники.

Такое письмо последний император России Николай II отправил своей супруге Александре Фёдоровне морозным декабрьским утром 1916 года. В дневнике же он написал, что вечером этого дня "много читал и сильно грустил".

Любовь со второго взгляда

Будущая государыня, а изначально Алиса Гессен-Дармштадтская родилась в 1872 году и была внучкой английской королевы Виктории. Её мать скончалась, когда девочке было всего шесть лет, поэтому все заботы по воспитанию легли на бабушку и воспитательниц. Историки отмечают, что уже в подростковом возрасте девочка неплохо разбиралась в политике, знала историю, географию, английскую и немецкую литературу. Чуть позже получила докторскую степень по философии.

Когда девочке было 12 лет, её старшая сестра Элла вышла замуж за младшего брата российского императора Александра III, князя Сергея Александровича. И будущая императрица вместе с многочисленными родственниками отправилась с визитом в Петербург.

Девочка с любопытством наблюдала за тем, как на Николаевском вокзале в Санкт-Петербурге сестру встречала золочёная карета, запряжённая белыми лошадьми. Во время церемонии бракосочетания, состоявшейся в дворцовой церкви в Зимнем дворце, Аликс стояла в стороне, с розами в волосах, одетая в белое платье. Слушая длинную, непонятную для неё службу и вдыхая благоухание ладана, она искоса поглядывала на шестнадцатилетнего цесаревича (Николая). Р. Мэсси "Николай и Александра".

Николай же написал в дневнике, что девушка, пронзительного взгляда которой невозможно было не заметить, произвела на него неизгладимое впечатление.

Назвать это взаимной любовью с первого взгляда сложно, так как не сохранилось никаких записей о взаимоотношениях Алисы и Николая с момента первого визита и по 1889 год, когда Аликс вновь приехала в Петербург.

В этот раз она гостила у сестры шесть недель. И с Николаем она виделась уже каждый день. Молодые не скрывали своих чувств.

— Я мечтаю когда-нибудь жениться на Аликс Г. Я люблю её давно, но особенно глубоко и сильно — с 1889 года… Всё это время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться, — написал тогда ещё цесаревич Николай Александрович в своём дневнике после шести проведённых вместе с Алисой недель.

"Вот тебе любовница, только не женитесь!"

Помехой светлому чувству Николая и Аликс внезапно стали родители "жениха". Дело в том, что Дармштадская принцесса была не самым удачным приобретением для императорского дома. С помощью браков решались внешнеполитические, экономические и другие государственные дела, и для Николая уже была "подготовлена" невеста. Александр III планировал, что супругой цесаревича станет Елена Луиза Генриетта, дочь Луи-Филиппа, графа Парижского.

Для начала Николая отправили в кругосветное путешествие в 1890 году в надежде, что он отвлечётся и забудет о своей любви. Цесаревич отправился в Японию на крейсере "Память Азова", побывал в Афинах, посетил Египет, Индию, Цейлон. Но залечить сердечные раны это не помогло: 21-летний молодой человек был твёрд в своём решении.

Тогда Александр III идёт на отчаянный шаг. Как уверяют историки, именно он стал инициатором знакомства балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем — в надежде на то, что новое увлечение отвлечёт сына.

23 марта 1890 года Кшесинская сдавала выпускной экзамен в Императорском театральном училище. На премьере присутствовала вся царская семья.

— Государь, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом: "А где же Кшесинская? Будьте украшением и славою нашего балета", — сказал Александр III после выступления девушки.

После этого был торжественный ужин, перед началом которого император велел пересесть от него подальше одной из студенток, а Матильду, напротив, усадил на её место. Николаю было велено устроиться рядом.

"Я влюбилась в наследника с первой нашей встречи", — позже вспоминала она. Ужин, как вспоминала сама Кшесинская, прошёл на "весёлой ноте". И, казалось, она даже обратила на себя внимание цесаревича, но…

— Поехали на спектакль в театральное училище. Была небольшая пьеса и балет. Очень хорошо. Ужинали с воспитанниками, — написал Николай о первой встрече с Кшесинской, не упоминая её ни единым словом.

"Моему горю не было границ"

— Кшесинская мне положительно очень нравится, — написал в своём дневнике Николай II 17 июля 1890 года после нескольких встреч с девушкой в Петербурге, а позже и в Красном Селе.

Балерина получила от Николая прозвище "маленькая Кшесинская". Роман развивался довольно бурно, но о женитьбе и речи быть не могло. Сама любовница наследника позже вспоминала разговор с отцом — танцором Мариинки Феликсом Кшесинским. Когда девушка рассказала о происходящем, он поинтересовался, понимает ли она, что у этих отношений не будет закономерного развития. Она твёрдо ответила, что согласна, лишь бы "испить чашу любви до дна".

Роман прекратился незадолго до смерти Александра III и последующей коронации Николая.

— Седьмого апреля 1894 года была объявлена помолвка наследника-цесаревича с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Хотя я знала уже давно, что это неизбежно, что рано или поздно наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, моему горю не было границ, — написала сама Матильда в своих "Воспоминаниях".

Прощальные письма Николай и "маленькая Кшесинская" отправили друг другу в 1894 году. Она попросила оставить за собой право называть его на "ты". Он с радостью согласился, назвав балерину самым светлым воспоминанием его молодости.

Одни похороны и свадьба

Государь-император Александр III сильно болел и уже не мог влиять на желания сына. Воспользовавшись плохим самочувствием отца, Николай отправляется с кольцом в Кобург, где тогда жила Алиса. Девушка, до которой, конечно, дошли слухи об отношении потенциального "свёкра", мнениях русских об иностранках-царицах (не слишком положительных), сильно сомневалась, стоит ли связывать судьбу с Николаем, несмотря на всю симпатию к нему. Три дня принцесса не давала согласия, и только, как вспоминают историки, нажим родственников помог ей решиться.

К слову, на интрижку с Кшесинской будущего супруга Аликс отреагировала максимально мудро.

— Мой родной, дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда верный. Доверяй и верь твоей дорогой девочке, которая любит тебя более глубоко и преданно, чем может высказать, — написала она в его дневнике.

Николай уехал, рассчитывая вернуться до осени за девушкой. Но состояние здоровья его отца, императора Александра III, ухудшалось, поэтому забрать невесту лично он не мог. В результате Николай телеграммой вызывает Аликс в Россию, объяснив ситуацию.

Влюблённые встретились в Крыму, где к тому моменту находился на лечении и сам государь.

Дорога до Ливадии (город в Крыму, где находился Александр III) заняла около четырёх часов. Проезжая мимо татарских деревень, они останавливались, чтобы принять цветы и традиционные хлеб-соль. Александр III в последний раз надел парадный мундир, чтобы встретить невесту и благословить брак сына.

Император скончался в Ливадии 20 октября 1894 года. Его тело направили на крейсере "Память Меркурия" в Петербург, куда оно прибыло 1 ноября.

Алису крестили на следующий день под именем Александры Фёдоровны. Возлюбленные хотели жениться в день, когда Николай II взойдёт на престол. Дело в том, что эта дата была следующим днём после смерти его отца. В итоге родственники и придворные отговорили молодых людей "жениться, когда рядом гроб стоит", отсрочив свадьбу на три недели.

Пела. И плясала

— Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно, — написала Алиса-Александра в своём дневнике.

Бракосочетание назначили на день рождения матери Николая II Марии Фёдоровны — 14 ноября 1894 года.

На Александре было алмазное ожерелье в 475 карат. Тяжёлые бриллиантовые серьги пришлось закреплять золотой проволокой и "привязывать" к волосам. Поверх короны надели венок из традиционного флердоранжа. Через плечо — лента ордена святой Екатерины.

Она позже писала в своём дневнике, что жутко волновалась перед свадьбой не из-за самого процесса бракосочетания или ответственности, а потому что "придётся надевать много незнакомых вещей".

Днём 14 ноября российской императрицей официально стала Александра Фёдоровна Романова. Это произошло сразу после того, как молодых людей объявили мужем и женой.

— Господь наградил меня счастьем, о каком я не мог даже мечтать, дав мне Аликс, — написал в конце 1894 года Николай в своём дневнике.

Образцовый семьянин

Историки прозвали семью Николая II и Александры Фёдоровны не иначе как удивительной. Он писал для неё милые записки, она оставляла свои сообщения в его дневнике, называя солнышком, лапушкой и любимым.

У пары родились пятеро детей — четыре дочери и младший сын Алексей, который, как предполагалось, займёт российский трон.

Вечера семья, как пишут историки, любила проводить вместе (если государь был в Петербурге). Так, после ужина они читали, решали ребусы, писали письма, иногда государыня или дочери музицировали.

Жена — это всё-таки не только любовь и совместное воспитание, но и, особенно если ты императрица, ещё и надёжный тыл. О том, как его обеспечивала Александра, говорит как минимум один случай.

В октябре 1900 года Николай заболел во время отдыха Романовых в Крыму. Лейб-медик Г.И. Гирш поставил ему диагноз "инфлюэнц" (вирусное заболевание). Как отмечают современники, Николаю было настолько плохо, что заниматься делами он не мог.

Тогда супруга, которая увлекалась политикой, штудировала Библию и имела докторскую степень по философии, взялась лично читать и выделять основное в документах, которые ему доставляли.

За что Александра пилила Николая

В любой семье не обходится без ссор. Так, основной темой нотаций, которые Александра Фёдоровна читала Николаю II, была излишняя мягкость императора.

— Ты должен просто приказывать, чтобы то или иное было выполнено, не спрашивая, исполнимо это или нет, — писала она ему в 1915 году, когда Николай II стал главнокомандующим русскими войсками во время Первой мировой.

Историки отмечают, что Александра неоднократно требовала от мужа показывать свой авторитет. Не исключено, что это было причиной охлаждения в их отношениях.

— Лучше один Распутин, чем десять истерик в день, — такую фразу якобы однажды бросил Николай в сердцах.

Но в то же время жене он лишь писал, что уже вполне взрослый и не стоит обращаться с ним, словно с ребёнком. В свою очередь, императрица, как поговаривали в Петрограде, заявляла, что "мужские штаны" в их семье — на ней.

В радости и в горе

— Я вполне понимаю твой поступок, мой герой! Я знаю, что ты не мог подписать противного тому, в чём клялся на своей коронации, — написала Александра Фёдоровна Николаю после его отречения.

В полночь 2 марта 1917 года в вагоне императорского поезда, находившегося у Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола. Семью императора заключили под арест в Царском Селе.

Получив известие о том, что её муж больше не император, женщина бросилась со слезами на глазах сжигать и рвать в клочья все письма, чтобы они не попали в руки Временного правительства.

— Я слышала сдавленные стоны и рыдания. Многие из писем были получены ею ещё до того, как она стала женой и матерью, — писала в своих воспоминаниях подруга Александры Фёдоровны Лили Ден.

Несмотря даже на это, в апреле 1917 года Николай написал в своём дневнике, что семья справляла традиционно годовщину помолвки. Отмечали, как подчеркнул государь, тихо.

Вместе до самой смерти

Семью уже бывшего императора с ним во главе по указу Совета министров отправили в Тобольск 31 июля 1917 года. Путь занял шесть дней. В это время Николай каждый день оставлял в своём дневнике записи не столько о себе, сколько о супруге и детях, переживая в основном о том, что жена плохо спала, у сына заболела рука, а дочери от постоянных волнений мучаются головной болью.

— Поужинали, пошутили насчёт удивительной неспособности людей устраивать даже помещение и легли спать рано, — написал Николай после того, как увидел, где им предстоит жить в Тобольске.

В целом Николай и Александра не описывают в своих дневниках те тяготы, что пришлось им пережить во время жизни в Тобольске, в условиях полного непонимания, что с ними будет дальше. Практически в каждой записи бывшего императора встречается, что он поговорил с Аликс, но темы не раскрываются.

— После завтрака Яковлев пришёл и объявил, что получил приказание увезти меня, не говоря, куда. Аликс решила ехать со мною. Протестовать не стоило, — написал в своём дневнике Николай II 14 апреля 1918 года.

Позже оказалось, что царскую семью по распоряжению Временного правительства транспортировали в Екатеринбург, в дом Ипатьева, куда они и прибыли 17 апреля.

До последнего дня Николай в дневнике пишет только тёплые слова о своей супруге и их детях.

Их расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Позже историки не раз будут вспоминать слова Александры в день свадьбы: "Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно".