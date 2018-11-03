Стендап-комик потерял ногу, но не чувство юмора, и вот 7 смешных доказательств

Житель США придумывает разные костюмы, которые выгодно обыгрывают его недостаток.

Джошу диагностировали рак, когда ему было 9 лет. Шансы на выживание составляли 50%, и мальчику пришлось пожертвовать ногой, чтобы победить болезнь.

Однако это никак не помешало ему жить нормальной жизнью и даже больше. Сейчас он с лёгкостью катается на лыжах и знаменит как комик, автор и спикер.

Мало того, Джош умело высмеял свой физический недостаток, превратив его в достоинство.

Я всегда чувствовал дискомфорт из-за своей инвалидности, но справиться с ним мне помогло чувство юмора. Сейчас я чувствую себя намного более раскрепощённо. Глядя на мои костюмы, вы можете даже сказать, что я счастлив быть другим, не как все Джош Сундквист

Инвалид-ампутант публикует фотографии в костюмах, объясняя их происхождение в подписях.