Стендап-комик потерял ногу, но не чувство юмора, и вот 7 смешных доказательств

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Стендап-комик потерял ногу, но не чувство юмора, и вот 7 смешных доказательств

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Житель США придумывает разные костюмы, которые выгодно обыгрывают его недостаток.

Джошу диагностировали рак, когда ему было 9 лет. Шансы на выживание составляли 50%, и мальчику пришлось пожертвовать ногой, чтобы победить болезнь.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

Однако это никак не помешало ему жить нормальной жизнью и даже больше. Сейчас он с лёгкостью катается на лыжах и знаменит как комик, автор и спикер.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

Мало того, Джош умело высмеял свой физический недостаток, превратив его в достоинство.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

Я всегда чувствовал дискомфорт из-за своей инвалидности, но справиться с ним мне помогло чувство юмора. Сейчас я чувствую себя намного более раскрепощённо. Глядя на мои костюмы, вы можете даже сказать, что я счастлив быть другим, не как все

Джош Сундквист

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

Инвалид-ампутант публикует фотографии в костюмах, объясняя их происхождение в подписях.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

Подписчик на YouTube предложил мне такой образ на конференции онлайн-видео VidCon в Южной Каролине. Я подумал, что это хорошая идея. К тому же год назад меня включили в состав сборной США на чемпионат мира по футболу среди инвалидов-ампутантов

Джош Сундквист

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshsundquist/" target="_blank">joshsundquist</a></p>

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