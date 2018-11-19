Инвалид, который переехал двух старушек на электроколяске, сел на 2 года

40-летний мужчина целенаправленно протаранил двух пожилых женщин, пока они ждали автобуса.

Мужчина с ограниченными возможностями, который переехал на инвалидной коляске с электроприводом двух пожилых женщин, был приговорён к двум годам тюремного заключения. 40-летний Аарон Али протаранил старушек, когда они стояли на остановке и ждали своего автобуса в Кенте, сообщает The Sun.

В результате пострадали 88-летняя Дорис Коллинз и 90-летняя Джоан Бенджафилд. К счастью, их травмы не оказались серьёзными. Исходя с записи с камер наблюдения, судья счёл, что Аарон представляет опасность для общества, и, кроме того, что приговорил к тюремному сроку, предписал изъять у него инвалидную коляску стоимостью £12 тыс. Однако позже это решение было отменено.

Причём инвалид уже не в первый раз нападал на пенсионеров. Ранее он ударил 72-летнего старика, но вскоре обвинение в нападении было снято.

Аарон, который в 2011 году получил квалификацию медбрата, утверждает, что стал инвалидом после того, как на него напал один из пациентов.