На конгрессе города профессий "Кидзания" детей научили грамотному инвестированию

В рамках уникальной обучающей программы детям не только рассказали о грамотном финансовом планировании, но и подарили настоящие акции компаний.

Взрослые научат

28 ноября в городе профессий "Кидзания" прошёл детский конгресс по финансовой грамотности. Почётными гостями конгресса стали опытные эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс". В конгрессе приняли участие ребята 7–14 лет, которые активнее всех на площадке осваивают профессии, получают наибольшие объёмы знаний и полезного опыта.

Эксперт по инвестициям компании "Фридом Финанс" Кирилл Лазутин выступил перед детьми и их родителями с презентацией о возможностях фондового рынка, рассказал о том, как формировать инвестиционный портфель из акций компаний, продуктами которых обычные семьи пользуются практически каждый день.

Такой подход часто используют начинающие инвесторы, ведь гораздо проще объяснять основные принципы инвестирования, опираясь на уже знакомые бренды. Например, если человек годами приобретает зубную пасту Colgate, выбирает для перекуса кофейни Starbucks или покупает детям трансформеры Hasbro, значит, он уже в каком-то смысле инвестирует в эти компании. Остаётся только сделать следующий шаг в мир фондового рынка и начать составлять настоящий инвестиционный портфель.

Схема, которая работает

Классическое инвестирование — метод, которым пользуются самые известные и самые успешные бизнесмены. К примеру, Уоррен Баффетт — номер три в списке издания "Форбс" за 2019 год с состоянием $82,5 млрд. Баффетт, которого за выдающиеся аналитические способности и грамотный метод "распределённого" (или классического) инвестирования называют Оракл из Омахи, всегда говорил, что инвестирует огромные средства в то, чем сам пользуется каждый день. Почти 90% инвестиционного портфеля его компании Berkshire Hathaway как раз занимают компании, которые давно и эффективно работают в различных секторах.

К примеру, давно известно, что сам Уоррен Баффетт — большой любитель Coca-Cola и его компании принадлежит почти 10% акций пищевого гиганта. Кроме того, глава Berkshire Hathaway — давний фанат технологических гигантов, которые не просто "делают революции" на мировых рынках, но и способны на протяжении длительного времени презентовать действительно необходимые рынку продукты. Именно по этой причине Уоррен Баффетт купил почти 7% акций IBM и 5% акций Apple — одной из самых дорогих технологических компаний в истории фондовых рынков.

Фондовые рынки открывают перед инвесторами большие возможности. Так, и американский, и российский рынок последние десять лет уверенно растут. Например, главный биржевой индекс США S&P500 вырос за последние десять лет на 185%, а российский ММВБ — на 368%.

Подход Баффетта разделяют и другие крупные инвесторы. Российская компания "Фридом Финанс" в их числе. Один из главных принципов, которого придерживаются в компании, — диверсификация (разделение) активов. С помощью такого подхода, как отмечают эксперты, шансы на приумножение капитала в "классической модели инвестирования" будут гораздо выше.

Интересные примеры роста на фондовом рынке: акции Colgate-Palmolive за десять лет прибавили в цене более чем вдвое, а стоимость акций производителей игрушек Hasbro увеличилась в три раза. Участникам конгресса "Кидзания" представили наглядные примеры получения дохода от инвестиций. Дети узнали, что, если бы десять лет назад вместо айфона за 30 тысяч рублей их родители купили бы на ту же сумму 50 акций компании Apple, на сегодняшний день они выручили бы порядка 850 тысяч рублей. Акции Apple за десять лет подорожали с $20 до $265 за бумагу.

Все плюсы от инвестиций в известные бренды аналитики компании "Фридом Финанс" показали в рамках информативной презентации. На отдельных слайдах было видно, насколько дорожают крупнейшие мировые и российские компании и как преуспеть в торговле ценными бумагами, если грамотно распоряжаться даже относительно небольшими вложениями.

Знания пригодятся

После презентации эксперт по инвестициям компании "Фридом Финанс" Кирилл Лазутин отвечал на вопросы детей, касающиеся мира денег и не только. От организаторов кидзанийцы получили внутреннюю валюту "Кидзании", которую они смогут потратить на развлечения в парке.

Самых вовлечённых участников конгресса наградили специальными, особо ценными подарками и знаками отличия "Юный инвестор". Родителям самых активных и креативных детей компания "Фридом Финанс" вручила акции мировых гигантов: Coca-Cola, Fox Corporation, Activision Blizzard и eBay.

Эти бумаги позволят сделать первые шаги в инвестировании. Все остальные участники конгресса получили акции российского авиаперевозчика "Аэрофлот", а родителей пригласили на персональные консультации по эффективному управлению семейным капиталом.

К слову, у компании "Фридом Финанс" большой опыт в управлении различными активами. Капитализация международного холдинга Freedom Holding Corp., куда входит ИК "Фридом Финанс", превышает на декабрь 2019 года $840 млн, собственный капитал — $134,1 млн, активы — $425,6 млн. Общее число клиентских счетов — больше 127 тысяч, из них более 40 тысяч в России.

Директор по маркетингу KidZania Moscow Роман Бабаев отметил, что "Кидзания" помогает детям не только осваивать настоящие профессии, но и грамотно распоряжаться заработанными средствами.

Мы уверены, что разумное обращение с финансами — важнейший навык в становлении самостоятельности ребёнка Роман Бабаев

Стратегическое мышление

В рамках выступления и общения с участниками конгресса эксперт по инвестициям компании "Фридом Финанс" Кирилл Лазутин отметил, что умение разбираться в мире финансов может заметно улучшить жизнь людей.

Нам очень важно воспитывать финансовую грамотность в семьях. В результате мы и культуру потребления повысим, и все финансово выиграем Кирилл Лазутин

По словам Лазутина, для того чтобы понять, в чём разница между акциями и облигациями, не нужно посещать специальные курсы. Кроме того, как отметил эксперт, многие инструменты из прошлого, с помощью которых люди пробовали сохранять деньги, перестали работать.

Хранить деньги под подушкой давно невыгодно. Да и держать деньги просто на счёте в банке тоже становится невыгодно. Поэтому всё больше людей переходят на фондовый рынок Кирилл Лазутин

В рамках прошедшего конгресса эксперт по инвестициям компании "Фридом Финанс" объяснил взрослым и детям, как работает инвестирование, что нужно для покупки ценных бумаг и сколько денег можно зарабатывать, грамотно планируя собственные расходы и инвестиции. При этом спикер отметил, что начать зарабатывать на ценных бумагах гораздо проще, чем кажется, и разобраться в инструментах инвестирования могут даже дети.