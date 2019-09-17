"Ингосстрах" стал генеральным спонсором Большого театра

В рамках сотрудничества "Ингосстрах" и Большой театр планируют реализовать ряд проектов, направленных на развитие театрального искусства в России.

Генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков и генеральный директор Большого театра Владимир Урин в день открытия 244-го театрального сезона подписали договор о сотрудничестве, согласно которому "Ингосстрах" стал генеральным спонсором Большого.

По словам Волкова, сейчас ведётся разработка проектов, которые могли бы повысить интерес к опере и балету в регионах России. Так, в планах "Ингосстраха" запуск программы "Большой — детям". Юные зрители смогут познакомиться с главным театром страны абсолютно бесплатно. Подробности программы будут объявлены позже.

Также в планах сотрудничества "Ингосстраха" с Большим театром — организация масштабного федерального проекта, в рамках которого артисты Большого будут "внедряться" в труппы региональных театров, гастролировать, давать гала-концерты. Устраивать полноценные гастроли Большого театра по городам России невозможно, поскольку в большинстве театров нет соответствующих условий. Но участие звёзд Большого в местных постановках обязательно привлечёт внимание зрителей, считают организаторы.

Проект будет реализовываться под лозунгом "Время вдохновлять!". Как отметил Михаил Волков, сотрудничество "Ингосстраха" с Большим театром должно помочь людям отвлечься от финансовых забот и уделять время тому, что им действительно нравится: близким, хобби и высокому искусству.

— Я очень рад, что компания "Ингосстрах" — наш давний партнёр — стала нашим генеральным спонсором. Большой театр — это культурный бренд нашей страны, поэтому генеральный спонсор должен соответствовать статусу Большого. В "Ингосстрахе" мы абсолютно уверены, — добавил Владимир Урин.