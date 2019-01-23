Доплата героям и скидка на погребение. Насколько поднимут социальные выплаты?

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Доплата героям и скидка на погребение. Насколько поднимут социальные выплаты?

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Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральные денежные социальные выплаты проиндексируют 1 февраля 2019 года. Они полагаются пяти категориям граждан. Их ждёт надбавка на 4,3 процента. Кому и сколько добавят?

Герои России и СССР

Добавят: + 1834 рубля 12 коп.

Выплата в месяц: 44 488 руб. 12 коп.

Фото © Wikimedia Commons

Родственники Героя России, награждённого посмертно

Добавят: + 344 рубля

Выплата в месяц: 8 344 руб.

Фото © Wikimedia Commons

Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС

Добавят: + 39 руб. 62 коп.

Сумма в месяц: 960 руб. 94 коп.

Фото © РИА Новости/Борис Приходько

Кавалеры Ордена Славы

Добавят: + 2626 руб. 51 коп.

Сумма в месяц: 63 708 руб. 25 коп.

Фото © Wikimedia Commons

Ветераны боевых действий

Добавят: + 122 руб. 56 коп.

Сумма в месяц: 2 972 руб. 82 коп.

Фото © РИА Новости/Игорь Михалев

Единоразовая выплата на погребение

Добавят: + 245 руб. 16 коп.

Сумма: 5946 руб. 48 коп.

Фото © РИА Новости/Игорь Михалев

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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