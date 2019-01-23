Доплата героям и скидка на погребение. Насколько поднимут социальные выплаты?

Герои России и СССР
Добавят: + 1834 рубля 12 коп.
Выплата в месяц: 44 488 руб. 12 коп.
Фото © Wikimedia Commons
Родственники Героя России, награждённого посмертно
Добавят: + 344 рубля
Выплата в месяц: 8 344 руб.
Фото © Wikimedia Commons
Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС
Добавят: + 39 руб. 62 коп.
Сумма в месяц: 960 руб. 94 коп.
Фото © РИА Новости/Борис Приходько
Кавалеры Ордена Славы
Добавят: + 2626 руб. 51 коп.
Сумма в месяц: 63 708 руб. 25 коп.
Фото © Wikimedia Commons
Ветераны боевых действий
Добавят: + 122 руб. 56 коп.
Сумма в месяц: 2 972 руб. 82 коп.
Фото © РИА Новости/Игорь Михалев
Единоразовая выплата на погребение
Добавят: + 245 руб. 16 коп.
Сумма: 5946 руб. 48 коп.
Фото © РИА Новости/Игорь Михалев
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