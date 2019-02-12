Что стоит за смертью 100 человек, отравившихся палёным алкоголем? Одни похороны

Смерть из-за домашнего алкоголя в Индии не редкость, но настолько крупного отравления в стране не случалось с 2011 года, пишет The Sun.

Трагический случай произошёл на похоронах в штате Уттаракханд. Как сообщают местные СМИ, к организаторам обратился мужчина и предложил купить 30 ящиков алкоголя. Какую-то часть "хуча" (так в Индии называют поддельный алкоголь) выпили на месте, а какую-то отвезли в другой штат — Уттар-Прадеш — и продали остатки там. Все, кто употреблял нелегальную продукцию, либо серьёзно пострадали, либо умерли.

Специалисты сообщили, что в составе алкоголя находился метанол, который является токсичным веществом и вызывает сильную боль в желудке и проблемы с органами дыхания. Из-за смерти более ста человек в двух штатах временно отстранили 35 официальных лиц, в числе которых 12 полицейских, а также задержали восемь человек, подозреваемых в бутлегерстве.

К сожалению, в Индии подобные отравления случаются довольно часто. Лицензированный алкоголь здесь слишком дорогой, и местные жители не могут его себе позволить. Поэтому дело бутлегеров с каждым годом набирает обороты, забирая всё больше и больше жизней.