Сожжённые руки за 200 рублей в день. Как собирают всеми любимый кешью

Орехи кешью — ценный источник белка и углеводов, они богаты витаминами А, В2, В1 и микроэлементами. Всё больше людей включают их в свой рацион — особенно те, кто придерживается вегетарианства, сообщает Daily Mail.

Но мало кто знает, как растёт этот орех. Его скорлупа содержит едкие вещества — анакардовую кислоту и кардол: попадая на кожу, они вызывают раздражение и ожоги.

Извлечь орех из оболочки трудно, это приходится делать вручную работникам, занятым на производстве кешью в Индии и Вьетнаме.

В одной только Индии обработкой кешью занимаются 500 тыс. человек, в основном женщины. Они не имеют каких-либо гарантий стабильного дохода, пенсий или отпускных. На производстве работают люди любого возраста: самой младшей девочке на этой ферме, Суганти Рамалингами, 13 лет, а по соседству с ней работает Яшода Арумуруган, ей 48.

Им платят за килограмм очищенных орехов — в среднем получается заработать около 200 рублей в день. Но это если работать голыми руками: в перчатках открывать скорлупу так быстро не получится. Так что эти женщины после каждого рабочего дня обнаруживают на своих ладонях новые ожоги. Кроме того, они используют ножи, чтобы быстро вскрыть оболочку ореха, поэтому часто получают порезы.