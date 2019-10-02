Напуганные зрители сняли, как актёр загорелся на сцене, не справившись с огнём

Страшное событие произошло в индийском штате Уттар-Прадеш на народной постановке мистерии "Рамлила", посвящённой жизнеописанию Рамы.

Пострадавшим оказался актёр Анкит Кумар, игравший роль демоницы Тадки. Парень весь вечер танцевал и выдыхал огонь, а затем для следующей сцены поднялся на помост, когда случилось непоправимое. Артист задел факелом край одежды, и та вспыхнула как спичка, пишет Jansatta .

Храбрые зрители бросились на сцену к Анкиту, пытаясь потушить на нём огонь, но пламя не утихало из-за горючего. После инцидента парня доставили в больницу административного центра с ожогами 60% поверхности тела. Артист находится в критическом состоянии, но врачи надеются на лучшее.

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