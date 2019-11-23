"Гурман" питается землёй в течение 20 лет, при этом сохранив отличное здоровье

Нукала Котешвара Рао пристрастился к земле ещё 20 лет назад. За это время он успел съесть тонны песка, и его здоровье, удивительно, всё ещё в полном порядке.

Рао из деревни Каласападу, Индия, съедает минимум килограмм земли каждый день. И хоть обычной едой мужчина питается тоже, от неё он зачастую отказывается, когда без земли свою жизнь не представляет.

Индиец утверждает, что его земляная диета нисколько не навредила его здоровью, сообщает Newsflare. На самом деле Рао в своём необычном пристрастии не единственный. Для этого даже есть специальный термин — геофагия.

Землеедение иногда можно встретить в странах третьего мира. Например, в Индонезии распространено традиционное блюдо — ампо, которое пекут из земли с рисовых полей. А в Гаити зачастую питаются "пирожками" из грязи с овощами.

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