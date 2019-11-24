Певицу, которая до славы жила в бедности, впервые накрасили, сделав посмешищем

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Фото © Twitter/GHMSNNews

Индийская интернет-сенсация, певица Рану Мондал, стала жертвой нападок троллей. Виной тому макияж, который никак не подходил к образу женщины.

Историю успеха Рану не отличить от сюжета болливудского фильма. Жительница Западной Бенгалии, Индия, стала настоящей звездой после того, как в Сети завирусился ролик, в котором она исполняет песню на железнодорожной станции. Пользователи Интернета, поражённые голосом певицы, сразу в неё влюбились.

Теперь Рану приглашают на телешоу, она снимается в клипах, ходит на приёмы — в общем, ведёт жизнь знаменитости. Но и у славы есть минусы, сообщает NDTV.

Недавно музыкантша появилась на мероприятии в несвойственном ей дорогом наряде и с довольно вычурным макияжем. Конечно, интернет-тролли не упустили возможности поглумиться над женщиной. Тонны мемов и шуток посыпались со всех сторон.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Bokya_2019/status/1195955942845583360/photo/1" target="_blank">Bokya_2019</a></p>

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Bokya_2019

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/NADEEMGOUR_/status/1195967516864061440" target="_blank">NADEEMGOUR_</a></p>

Никто: ...

Абсолютно никто: ...

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— Sk_Shizan

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Utkarshmemenger/status/1195776910321582080/photo/1" target="_blank">Utkarshmemenger</a></p>

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Kolim_official

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/kolim_official/status/1195901111615418368" target="_blank">kolim_official</a></p>

Но, конечно, у народной звезды нашлись и защитники. Фанаты Рану поддержали её в соцсетях. В спорах с троллями пользователи заявили, что женщина не делала макияж сама, так что и к ней никаких претензий быть не должно. Некоторые же упомянули, что ставшая вирусной фотография просто не очень удачная и на самом деле певица выглядела на мероприятии отлично, пишет India Today.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/wildest_maniac/status/1195736642222542848/photo/3" target="_blank">wildest_maniac</a></p>

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