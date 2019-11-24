Певицу, которая до славы жила в бедности, впервые накрасили, сделав посмешищем

Историю успеха Рану не отличить от сюжета болливудского фильма. Жительница Западной Бенгалии, Индия, стала настоящей звездой после того, как в Сети завирусился ролик, в котором она исполняет песню на железнодорожной станции. Пользователи Интернета, поражённые голосом певицы, сразу в неё влюбились.
Теперь Рану приглашают на телешоу, она снимается в клипах, ходит на приёмы — в общем, ведёт жизнь знаменитости. Но и у славы есть минусы, сообщает .
Недавно музыкантша появилась на мероприятии в несвойственном ей дорогом наряде и с довольно вычурным макияжем. Конечно, интернет-тролли не упустили возможности поглумиться над женщиной. Тонны мемов и шуток посыпались со всех сторон.
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Но, конечно, у народной звезды нашлись и защитники. Фанаты Рану поддержали её в соцсетях. В спорах с троллями пользователи заявили, что женщина не делала макияж сама, так что и к ней никаких претензий быть не должно. Некоторые же упомянули, что ставшая вирусной фотография просто не очень удачная и на самом деле певица выглядела на мероприятии отлично, пишет India Today.
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