Реакция индийцев на быт и нравы жестоких убийц в российской колонии — видео

Документальный фильм Лайфа стал лучшим на кинофестивале в Мумбаи. И вот как это было.

Документальный фильм Лайфа "Снежинка навсегда" о колонии для серийных убийц, которые отбывают пожизненное лишение свободы, взял главный приз на международном кинофестивале в Мумбаи. В конкурсном отборе участвовало 580 фильмов со всего мира. В финал вышло около 100.

Картина рассказывает про новейшую и самую далёкую колонию для пожизненно осуждённых. Она стоит посреди амурской тайги, и её романтично называют "Снежинка". Здесь сидят жестокие убийцы. История пожизненного заключения рассказана от первого лица. Посмотреть фильм можно на "Ютубе".