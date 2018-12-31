Как с "Алиэкспресс", только в порно. Девушки на обложках и внутри: 15 примеров

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Как с "Алиэкспресс", только в порно. Девушки на обложках и внутри: 15 примеров

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В Японии индустрия порнофильмов уверенно занимает одно из лидирующих положений в сфере развлечений для взрослых. И, как это часто бывает с массовыми продуктами, производители порно стараются продать "несъедобное" содержание в красивой упаковке.

Между тем против такого расклада выступили японские пользователи Сети, которые разоблачают подобные случаи. Ниже примеры того, что находится внутри, а что снаружи. Любители порно, попавшиеся на удочку производителей, просто выкладывают фото обложек и скрины, сделанные непосредственно при просмотре таких фильмов.

"Большой заплыв"

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"Гимнастка"

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"Горячие школьницы"

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"Горячая малышка"

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"Горячие школьницы — 2"

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"Мамочка не любит скучать"

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"Опасная прогулка"

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"Фитнес в саду"

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"Отличница"

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"Школьные дни"

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10 знаменитостей, которых чаще всего искали на Pornhub в 2018 году

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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